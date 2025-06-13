El programa de La Compra de San Juan 2025: horarios, autobuses, la fiesta en Valonsadero...

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan 2025 de Soria avanzan en su cuenta atrás a los cinco días mágicos. Este domingo toca La Compra. El encierro matutino y la suelta de los toros en Cañada Honda por la tarde son los actos clave.

Como es habitual, alrededor de la fiesta en Valonsadero hay numerosos servicios auxiliares más allá de los chiringuitos de las peñas donde refrescarse o de la Cruz Roja atendiendo los posibles incidentes sanitarios que se produzcan. En este programa está todo lo que hay que saber para disfrutar de La Compra 2025:

Autobuses: Horario ininterrumpido desde las 7.00 horas hasta las 23.00 horas. Salen desde la avenida de Valladolid, en la zona del bingo, y llegan a la Casa del Guarda; y a la vuelta, al revés..

El horario: El encierro matutino tendrá lugar aproximadamente a las 8.00 horas. Por la tarde, la comitiva oficial de jurados y autoridades saldrá a las 17.00 horas desde la plaza Mayor, así que la suelta de toros en Cañada Honda se producirá 'en lo que tarden en llegar'.

Baños: El servicio de baños químicos de pago estará operativo de 7.00 a 21.00 horas. El camión se ubicará en el recinto de Cruz Roja.

El tiempo: La previsión de la Aemet habla de mínimas de 13 grados y máximas de 24, con intervalos nubosos. Sin probabilidad de lluvia.

Guardacascos: El servicio funcionará de 7.00 a 21.00 horas.

Punto Violeta: En Valonsadero estará abierto de 10.00 a 15.00 horas. En Mariano Granados, desde las 0.00 a las 5.00 horas del sábado al domingo

Las verbenas: Tendrán lugar en Herradores (verbena de los Cuatros (discomóvil Sagittarius) y en el Tubo (discomóvil Festisoria).