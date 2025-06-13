El centro infantil Gloria Fuertes celebra su tradicional desfile de San Juan: las fotos

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria
Creado:
13.06.2025 | 20:12
Actualizado:
13.06.2025 | 20:12
El
centro infantil Gloria Fuertes ha celebrado su particular Desfile del Domingo de Calderas. Los niños han acudido ataviados con los trajes típicos de piñorro y piñorra, de peñistas y sanjuaneros para participar en un desfile de la Cuadrilla de Los Nenes en la que han portado su particular caldera. A este emotivo acto al que han acudido jurados y peñistas además de familiares de los pequeños protagonistas.
Celebración del Domingo de Calderas en el centro infantil Gloria Fuertes dentro de su proyecto sanjuanero. MonteseguroFoto
San Juan en miniatura
