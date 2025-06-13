El centro infantil Gloria Fuertes celebra su tradicional desfile de San Juan: las fotos

Celebración del Domingo de Calderas en el centro infantil Gloria Fuertes dentro de su proyecto sanjuanero.MonteseguroFoto

El centro infantil Gloria Fuertes ha celebrado su particular Desfile del Domingo de Calderas. Los niños han acudido ataviados con los trajes típicos de piñorro y piñorra, de peñistas y sanjuaneros para participar en un desfile de la Cuadrilla de Los Nenes en la que han portado su particular caldera. A este emotivo acto al que han acudido jurados y peñistas además de familiares de los pequeños protagonistas.