Emoción en la Comprilla con una Cañada Honda muy madrugadora

A las 10.20 horas horas los caballistas conseguían encerrar al último de once toros en los corrales de arriba y al duodécimo, en camión

Once toros han entrado en el encierro de La Comprilla.MONTESEGUROFOTO

Irene Llorente
Soria

Mañana de emoción con la celebración del encierro de La Comprilla este domingo con los termómetros ya superando los veinte grados y con una Cañada Honda multitudinaria. Los caballistas han logrado conducir a 11 de los 12 toros para el Jueves La Saca a los corrales de arriba mientras que el último se ha negado y ha tocado guardarlo abajo. 

Once de los doce toros para La Saca han entrado en el encierro de La Comprilla.MONTESEGUROFOTO

Los animales han entrado en varios intentos: los seis primeros muy madrugadores, otro en la segunda ocasión, y dos más en la tercera, para entrar otro en el cuarto encierro a las 9.53 horas. Quedaban dos que iban a ser metidos en camión abajo, pero se decidió un último intento pasadas las 10.00 horas, que finalmente entraba en los corrales a las 10.20 horas. Mucho ambiente en Cañada Honda y en los chiringuitos a la espera de una tarde que promete igualmente aires de fiesta y momentos vibrantes. Estas son las mejores fotos del inicio del día en Valonsadero.

