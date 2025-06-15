Emoción en la Comprilla con una Cañada Honda muy madrugadora

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Mañana de emoción con la celebración del encierro de La Comprilla este domingo con los termómetros ya superando los veinte grados y con una Cañada Honda multitudinaria. Los caballistas han logrado conducir a 11 de los 12 toros para el Jueves La Saca a los corrales de arriba mientras que el último se ha negado y ha tocado guardarlo abajo.

Once de los doce toros para La Saca han entrado en el encierro de La Comprilla.MONTESEGUROFOTO

Los animales han entrado en varios intentos: los seis primeros muy madrugadores, otro en la segunda ocasión, y dos más en la tercera, para entrar otro en el cuarto encierro a las 9.53 horas. Quedaban dos que iban a ser metidos en camión abajo, pero se decidió un último intento pasadas las 10.00 horas, que finalmente entraba en los corrales a las 10.20 horas. Mucho ambiente en Cañada Honda y en los chiringuitos a la espera de una tarde que promete igualmente aires de fiesta y momentos vibrantes. Estas son las mejores fotos del inicio del día en Valonsadero.