La Compra 2025 deja 50 atenciones en Valonsadero y cinco traslados al hospital, uno por asta

Los sanjuanes se deslizan hacia los cinco días mágicos y la Compra del toro presenta ya la antesala de la ansiada Saca. Una Compra que siguió la estela del pasado Lavalenguas en relación a los peligros con los novillos y que dejó cinco atenciones por esta causa. Cinco contactos con las reses, de los que sólo uno tuvo que ver con asta. Una herida abierta en la pierna, según reportaron pasadas las ocho de la tarde desde el puesto de Cruz Roja. De estas cinco atenciones, tres derivaron en traslado hasta el hospital de Santa Bárbara. Además del herido por asta, los otros dos desplazamientos al hospital tuvieron que ver con golpes que causaron sendos traumatismos craneoencefálicos. De carácter leve, fueron derivados por precaución.

La bravura de los novillos quedó así de manifiesto en una jornada que dejó un balance total de 50 atenciones por parte de Cruz Roja. Salvo las correspondientes a los astados, ninguna de relevancia: alguna herida y sobre todo alergias, señaló el responsable del dispositivo de Cruz Roja en el monte, Norberto Cardona.

Con sol y una más que agradable temperatura para disfrutar de los chiringuitos, antes de la multitudinaria suelta de la tarde y sus carreras y tanteos la jornada comenzó con la emoción del encierro de La Comprilla. Con los termómetros ya superando los veinte grados y con una ‘gran entrada’ en Cañada Honda los caballistas lograron conducir a 11 de los 12 toros a los corrales de arriba mientras que el último se negó y tocó guardarlo abajo. Los animales entraron en varios intentos: los seis primeros muy madrugadores, otro en la segunda ocasión, y dos más en la tercera, para entrar otro en el cuarto encierro a las 9.53 horas. Quedaban dos que iban a ser metidos en camión abajo, pero se decidió un último intento pasadas las 10.00 horas, que finalmente entraba en los corrales a las 10.20 horas. Mucho ambiente en Cañada Honda y en los chiringuitos a la espera de una tarde que prometía seguir con la fiesta y momentos vibrantes.