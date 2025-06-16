La Compra se salda con siete conductores denunciados por alcohol y drogas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria activó un dispositivo especial con motivo de La Compra, celebrado este domingo en el monte Valonsadero como antesala de las fiestas de San Juan que dejó siete denuncias a conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Desde las 7.00 horas se desplegaron 85 agentes de diferentes especialidades que llevaron a cabo labores preventivas mediante controles de seguridad ciudadana y vigilancia vial.

El operativo se saldó con 21 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Vial, una por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana y la detección de siete conductores que circulaban bajo los efectos de alcohol o drogas.

Por su parte, Cruz Roja atendió a un total de 51 personas por diversas causas: 15 alergias, una alteración de la consciencia, una cefalea, 6 contusiones, 5 esguinces, una hemorragia, un mareo, 9 heridas, 4 heridas por asta de toro, 2 picaduras, 2 quemaduras y un traumatismo. La Cruz Roja trasladó a 4 personas al hospital. Hubo 7 heridos producidos por los novillos que fueran atendidos por la Cruz Roja.

La jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes graves. Se estima que 3.500 personas se desplazaron a Valonsadero en los autobuses dispuestos para tal efecto.