Casi 200 fotos de la Compra 2025: multitudinaria fiesta en el monte y mucho arrojo en la pradera (y II)

Un Valonsadero multitudinaria despide los festejos previos a las fiestas de San Juan de Soria

Dos personas a merced del astado en la pradera

Un Valonsadero con asistencia multitudinaria, especialmente por la tarde, ha cumplido un año más con el calendario de las fiestas de San Juan, en el último festejo previo a los días grandes. La Compra ha dejado las escenas típicas, con fiesta y juerga y mucho arrojo con los astados, amén de ambientazo en los chiringuitos. 

Un año más, multitudinaria Compra en Valonsadero.

Valonsadero festivo en la Compra 2025 (1)

