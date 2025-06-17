Abre la inscripción de caballistas de La Saca, con cupo de 50 foráneos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Instancia, copia del DNI por ambas caras, copia del pasaporte equino y copia del resguardo del seguro de responsabilidad civil. Es la documentación que tienen que presentar los caballistas interesados en participar en el festejo de La Saca. Los sorianos pueden formalizar la inscripción en el Ayuntamiento o a través de la sede electrónica desde hoy hasta el jueves 19. Los foráneos realizarán este paso el 23 de junio. Para los caballistas de fuera de la provincia hay un cupo máximo de 50 participantes y «sólo se autoriza su participación en el tramo comprendido entre el río Pedrajas y el Descansadero (junto antigua pista de tráfico)», señala el Bando de Alcaldía con los plazos de inscripción y normas del festejo de la traída.

«Los participantes voluntarios activos, caballistas autorizados y corredores deberán seguir las órdenes del Presidente, Delegado de la Autoridad, Director de Campo, Director de Lidia, y colaboradores voluntarios designados al efecto, tanto a caballo como a pie. Se prohíbe la participación activa en estos festejos a los menores de edad», expresa la norma.