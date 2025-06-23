La primera Caldera de San Juan 2025 corre a cargo de Alzheimer Soria, las fotos

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El taller "Nuestra Caldera Sanjuanera" de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Soria ha vuelto a demostrar la capacidad y el entusiasmo de sus participantes. Desde marzo, los usuarios han trabajado con dedicación en la creación de una caldera sanjuanera única, un proyecto que combina terapia ocupacional con la recuperación de la memoria.

Este año, la caldera se ha basado en diseño de una piñorra con su mantón, observando el árbol de la música compuesto por fotos de los actos y los integrantes de la asociación. Los participantes han puesto a prueba su destreza manual y visual, recortando, pegando y ensamblando cada detalle. La creatividad ha sido clave en la confección del mantón, que lleva un 30 en números amarillos, en conmemoración a las 3 décadas de la asociación.

El resultado del trabajo ha sido presentado en un desfile, un momento de orgullo para los usuarios y sus familiares. Acompañados por gaiteros, peñas, cuadrillas y recibidos por la Corporación Municipal, el recorrido ha sido un éxito.

La iniciativa "Nuestra Caldera Sanjuanera" no solo promueve la participación activa de los usuarios, sino que también resalta la importancia de la terapia ocupacional en el cuidado de personas con Alzheimer.