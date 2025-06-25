Heraldo-Diario de Soria

Así será el dispositivo de Cruz Roja en Valonsadero para La Saca de San Juan 2025

Una treintena de personas y varios vehículos, incluso itinerantes para ir acompañando a los caballistas y corredores, velarán por la sanidad hasta media tarde

Personal de Cruz Roja apostado junto al vallado de La Saca en una edición anterior.MONTESEGUROFOTO

La Saca es uno de los actos más vistosos y seguidos de las fiestas de San Juan de Soria. Pero más allá de emociones y grandes fotos, el calor, los toros, el alcohol, las picaduras o un paisaje un tanto agreste dejan año tras año a numerosos sanjuaneros con necesidades sanitarias. Para atenderlas, Cruz Roja dispondrá un año más un amplio dispositivo.

En total trabajarán entre Valonsadero y el coso de San Benito 30 personas. Contarán con numerosos vehículos, incluidos los necesarios para seguir de cerca a caballistas y toros 'desde dentro' y poder atender cualquier emergencia sanitaria.

Este será el dispositivo de Cruz Roja para el Jueves La Saca de San Juan 2025:

Recursos humanos

  • 1 coordinador del dispositivo.
  • 2 médicos (jefe de equipo y ayudante).
  • 3 enfermeras
  • 3 auxiliares de enfermería
  • 10 conductores de ambulancia, todos ellos Técnicos en Emergencias Sanitarias, o en su defecto conductores habilitados por la Junta de Castilla y León como conductores de ambulancias.
  • 10 socorristas
  • 1 operador de comunicaciones.

Recursos materiales

  • 1 ambulancia SVA.
  • 4 ambulancias SVB.
  • 2 vehículos todo terreno 4x4.
  • 2 enfermerías móviles.
  • 1 Centro Móvil de Coordinación (CMC).
  • 1 vehículo para el transporte de material logístico.
  • Material médico y de enfermería.
  • Material sanitario de primeros auxilios.
  • Equipos de comunicaciones.
  • Diverso material logístico.

El servicio dará comienzo a las 8.00 horas y finalizará sobre las 18.30 horas, dependiendo de los incidentes que surjan durante el regreso del público a Soria y la conducción de las reses.

Durante la conducción de las reses a la plaza de toros se distribuirán los equipos sanitarios por el recorrido para dar cobertura a los posibles incidentes, acompañando dos de ellos internamente por el recorrido.

Para las vaquillas y el Viernes de Toros

En los festejos que se celebrarán en la Plaza de Toros de Soria (vaquillas del Jueves La Saca y novilladas del Viernes de Toros), se asistirá a los mismos con una ambulancia asistencial con su dotación para apoyar el servicio concertado por la Empresa de la Plaza de Toros y atender, preferentemente, los posibles incidentes que se den en los tendidos y las inmediaciones de la plaza. La responsabilidad de los Servicio Sanitarios de dichos festejos taurinos será, en todo momento, de la Empresa.

