Así será el dispositivo de Cruz Roja en Valonsadero para La Saca de San Juan 2025
Una treintena de personas y varios vehículos, incluso itinerantes para ir acompañando a los caballistas y corredores, velarán por la sanidad hasta media tarde
La Saca es uno de los actos más vistosos y seguidos de las fiestas de San Juan de Soria. Pero más allá de emociones y grandes fotos, el calor, los toros, el alcohol, las picaduras o un paisaje un tanto agreste dejan año tras año a numerosos sanjuaneros con necesidades sanitarias. Para atenderlas, Cruz Roja dispondrá un año más un amplio dispositivo.
En total trabajarán entre Valonsadero y el coso de San Benito 30 personas. Contarán con numerosos vehículos, incluidos los necesarios para seguir de cerca a caballistas y toros 'desde dentro' y poder atender cualquier emergencia sanitaria.
Este será el dispositivo de Cruz Roja para el Jueves La Saca de San Juan 2025:
Soria
Renovado el convenio con Cruz Roja de Soria para la atención en fiestas de San Juan y eventos
Heraldo-Diario de Soria
Recursos humanos
- 1 coordinador del dispositivo.
- 2 médicos (jefe de equipo y ayudante).
- 3 enfermeras
- 3 auxiliares de enfermería
- 10 conductores de ambulancia, todos ellos Técnicos en Emergencias Sanitarias, o en su defecto conductores habilitados por la Junta de Castilla y León como conductores de ambulancias.
- 10 socorristas
- 1 operador de comunicaciones.
Recursos materiales
- 1 ambulancia SVA.
- 4 ambulancias SVB.
- 2 vehículos todo terreno 4x4.
- 2 enfermerías móviles.
- 1 Centro Móvil de Coordinación (CMC).
- 1 vehículo para el transporte de material logístico.
- Material médico y de enfermería.
- Material sanitario de primeros auxilios.
- Equipos de comunicaciones.
- Diverso material logístico.
El servicio dará comienzo a las 8.00 horas y finalizará sobre las 18.30 horas, dependiendo de los incidentes que surjan durante el regreso del público a Soria y la conducción de las reses.
Durante la conducción de las reses a la plaza de toros se distribuirán los equipos sanitarios por el recorrido para dar cobertura a los posibles incidentes, acompañando dos de ellos internamente por el recorrido.
Para las vaquillas y el Viernes de Toros
En los festejos que se celebrarán en la Plaza de Toros de Soria (vaquillas del Jueves La Saca y novilladas del Viernes de Toros), se asistirá a los mismos con una ambulancia asistencial con su dotación para apoyar el servicio concertado por la Empresa de la Plaza de Toros y atender, preferentemente, los posibles incidentes que se den en los tendidos y las inmediaciones de la plaza. La responsabilidad de los Servicio Sanitarios de dichos festejos taurinos será, en todo momento, de la Empresa.