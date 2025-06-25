Heraldo-Diario de Soria

Arranca la Feria Taurina de San Juan: imágenes de la corrida de rejones

Se han lidiado seis reses de la ganadería de El Canario para los rejoneadores Leonardo Hernández, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.

Inicia la Feria Taurina de San Juan con los rejones como protagonistas.MonteseguroFoto

Corrida de rejones Miércoles el Pregón

tracking