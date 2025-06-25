Heraldo-Diario de Soria

Vive el Pregón de San Juan 2025 con estas fotos

Arrancan las fiestas de San Juan con una plaza Mayor de Soria abarrotada

Estallido de alegría para dar inicio a las fiestas

Estallido de alegría para dar inicio a las fiestasMonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

El Pregón de los jurados de la cuadrilla de Santa Catalina ha dado inicio oficial a las fiestas de San Juan 2025 en Soria. Por delante, cin co días de tradición, alegría y mucha fiesta con sol, vino y toros.

Estallido de alegría para dar inicio a las fiestas.

