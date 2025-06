Pablo García: «He pintado unas 150 botas para fiestas de San Juan y recuerdo cada una»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Pintar botas es un absoluto arte. Requiere paciencia, técnica y unas manos expertas que consiguen crear verdaderas obras de arte. Unas de esas manos son las del jurado de El Rosel y San Blas de este año, Pablo García, que indica que desde que comenzó a pintar botas «con 15 o 16 años» hasta ahora «habré pintado unas 150», más o menos. Indica que empezó a pintar «casi por casualidad. Me gusta pintar y cuando comencé a ser independiente en San Juan empecé a pintarme mis botas para sacarla en fiestas». A partir de ahí la afición fue creciendo. «He pintado botas a familia y a amigos y, prácticamente, las regalo todas».

Respecto al tiempo que tarda en pintar cada una. No puede precisarlo. «Cada bota te va marcando los tiempos», asegura y añade que cada año «suelo pintar cuatro o cinco». Excepto este año, que al ostentar el cargo de Alcalde de Barrio no ha contado con el tiempo que sí ha tenido en otras ocasiones. «Este año únicamente he pintado dos».

En cuanto a los dibujos que plasma en cada una «algunos salen más rápidos que otros pero el tiempo que lleva cada una es difícil calcularlo» apuntando: «Recuerdo casi todas las botas que he pintado». El jurado de El Rosel y San Blas es un gran sanjuanero y desde hace muchos años sale en fiestas portando su bota de vino a la espalda pintada por él mismo. Todas estas las conserva. Forman parte de su colección particular y muy especial por lo que representan todas ellas. Con especial cariño, indica, «recuerdo una bota que le regalé a mi amigo Carlos Romo cuando fue jurado en 2017. En un lado, una imagen de un hombre jugando con un toro y, en el otro, unas rosas cubistas».

Muchas botas pintadas por él han sido subastadas en Los Agés logrando importantes cantidades de dinero. Recuerda como una de las más ‘caras’ una que subastó él durante las pasadas fiestas de San Juan durante Los Agés de la cuadrilla de Santo Tomé, San Clemente y San Martín. «Alcanzó los 750 euros. Era la primera vez que subastaba una bota mía y la verdad es que fue un orgullo», explica. En concreto, esta bota tenía por un lado «una imagen del niño meón de la Dehesa, que precisamente este año no lo tenemos, y por el otro lado unos niños jugando a ser toreros debajo de San Saturio».

No cree que este año se suba al escenario para subastar. «Al final este año es especial para todo. Y, en principio, estaré en la mesa, junto a los secretarios». Aunque admite que hasta que comiencen Los Agés y vaya desarrollándose la tarde... No promete nada. «Tal vez me suba para subastar una bota de la secretaria...», deja caer. El jurado explica que este año las dos botas que ha pintado para su cuadrilla son muy especiales. «En una se observa la imagen de la Virgen de La Soledad desde la parte principal de la Alameda y por el otro lado una salida de un mozo quebrando un toro. La otra bota tiene una salida de La Saca con rosas y por el otro, las piernas de un torero reposando».

García indica que intenta «no repetir imágenes pero sí es normal repetir ciertos elementos que son característicos y recurrentes de las fiestas de San Juan como dibujos taurinos, San Saturio, La Soledad, la plaza de toros, el Árbol de la Música... por ejemplo».

El jurado reconoce que hay verdaderos artistas detrás de muchas de estas botas. Algunas son «verdaderas obras de arte», asegura. Y cada vez más, la gente lo reconoce ya que son precisamente las botas las que logran uno de los precios más elevados durante la subasta de Los Agés. Solo hay que esperar unas horas para que la subasta arranque al ritmo de la música. Y es que, «más vale, y más darán».