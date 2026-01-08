Santa Catalina ya tiene jurados para las fiestas y solo queda vacante la cuadrilla de San Juan

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Ya hay voluntarios para portar el bastón de mando de la cuadrilla de Santa Catalina para las próximas fiestas de San Juan, tal y como ha anunciado este jueves el Ayuntamiento de Soria que añade que únicamente queda vacante la cuadrilla de San Juan para completar las doce parejas de voluntarios ya que este miércoles se apuntaron dos parejas para ponerse al frente de La Mayor y de La Cruz y San Pedro.

Con este escenario, el año empieza con mejores sensaciones que las que se tenían al cierre de 2025, con cuatro cuadrillas vacantes. Ahora solo falta que el barrio de San Juan también encuentre a sus jurados.

Todo ello a escasas horas de que se produzca la primera reunión entre los responsables de Festejos del Ayuntamiento de la capital y las parejas voluntarias para ponerse al frente de las cuadrillas que tendrá lugar este próximo viernes a las 19.30 horas.

El año pasado esta reunión dio como resultado la primera foto de familia de las doce parejas de jurados en las escaleras de entrada al Ayuntamiento. Aunque quedan pocas horas por delante, en esta ocasión, también podría producirse esta imagen.