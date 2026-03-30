Reunión de jurados y Ayuntamiento de Soria de cara al Sorteo con la cuadrilla de San Juan aún vacante

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Solo quedan cinco días para la celebración del tradicional Sorteo de jurados y, de momento, la cuadrilla de San Juan continúa vacante. Este lunes, había prevista una reunión entre los jurados y el Ayuntamiento que finalmente se ha pospuesto a este miércoles de cara a exponer la situación y, sobre todo, a resolver dudas y poner encima de la mesa todas las cuestiones sobre el primer acto sanjuanero recogido en las ordenanzas sanjuaneras: el Sorteo.

Un acto que este año el Sorteo coincide con la celebración de la Semana Santa y se dará la curiosa circunstancia que mientras el bullicio, el jolgorio y las sanjuaneras resuenen en el Palacio de la Audiencia y las calles del Collado, también se celebrará la procesión Vísperas de la Luz siendo el silencio, ya que no hay tambores ni trompetas, una de sus características más destacadas.

Si no hay cambios de última hora y en estos cinco días que quedan para el primer sábado del mes de abril ninguna pareja se anima a presentarse en el Ayuntamiento de la capital para ostentar el cargo del alcaldes de barrio de la cuadrilla de San Juan el mecanismo sanjuanero prevé que tras presentar a todos los jurados entrantes durante el Sorteo los jurados salientes de 2025 presenten una terna de tres parejas de los vecinos que entraron en fiestas el año pasado.

En ese mismo momento, si es que están presentes entre el público que suele abarrotar el patio de butacas, se conocerá si aceptan o no el cargo propuesto. Si no están presentes deberán dar a conocer su decisión en los próximos días ya que únicamente queda un mes para el Catapán, la asamblea vecinal en la que el barrio decide si hay fiestas. Una cita marcada en el calendario el primer domingo de mayo. Todavía queda tiempo y algún año alguna pareja de jurados ha dado el paso adelante a escasos días del Catapán pero cierto es, por toda la organización previa que conlleva el cargo, que cuanto antes, mejor.

De todas formas, y esperando que finalmente se completen las doce cuadrillas, la portavoz de los jurados de 2026, Noelia María Delso, ya avanzó que los alcaldes de barrio entrantes están dispuestos a echar una mano a quienes decidan ponerse al frente de la cuadrilla de San Juan. «Tenemos presupuestos, hemos hablado con proveedores... Ayudaremos en lo que podamos», aseguró hace unas fechas. Además, hay que recordar que desde el Ayuntamiento también se echa una mano a los jurados tardíos de cara a poner en marcha el local y todo el engranaje sanjuanero para que todos puedan disfrutar.

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