Estos son los carteles para San Juan 2026

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
30.03.2026 | 17:14
Actualizado:
30.03.2026 | 17:57
El 26 de marzo finalizó el plazo para presentar los
diseños candidatos a anunciar las Fiestas de San Juan 2026, los diseños presentados ofrecen una completa variedad de estilos que incluyen estilos de lo más variopinto, desde los más clásicos a montajes vanguardistas e ideas originales, aunque todos ellos trazan unas lineas comunes: el sol, el vino y los toros.
En total se han presentado
76 propuestas de cartel, 25 más que el año pasado de las cuales un jurado profesional seleccionará hasta 10 finalistas, y después se abrirá el periodo de elección popular para designar el diseño que ilustrará las fiestas de Soria.
Faltan solo cinco días para el
tradicional Sorteo en el Palacio de la Audiencia de Soria, primer acto de unas fiestas que vivirán sus días grandes del 24 al 29 de junio de 2026.
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
1 San Juan en colores
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
1 San Juan en colores
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
2. Fiestas de San Juan 2026
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
3. Donde el Fuego nos reúne
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
4. La emoción de la tradición
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
5. Donde la fiesta florece
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
6. Soria, grabado a fuego
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
7. Solsticio en el ruedo
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
8. Se lleva dentro San Juan 2026
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
9. Soria es pura raza
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
10. Valonsadero
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
11. Fiestas de San Juan de Soria, 24-29 junio
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
12. La Saca
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
13. Vente conmigo
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
14. La salida
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
15. San Juan mola
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
16. Fusión Festiva
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
17.La tradición
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
18. Seis días, mil momentos
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
19. Todo camino lleva a San Juan
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
20. Fiesta y arena
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
21. Fiestas de San Juan
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
22. 3, 2, 1 San Juan !
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
23. Pura fiesta
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
24. Universoria
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
25. Plaza abarrotada
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
26. Rico, tinto y dulzón
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
27. Geometría
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
28. Fuego y toro
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
29. Vuelta a Soria en fiestas de San Juan
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
30. Doce toros
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
31. Calle San Juan
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
32. Que corra la bota
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
33.Amazona
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
34. Domingo Bordado
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
35. Recuerdos de nuestras fiestas
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
36. Vivan San Juan
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
37. Sin clases ni edades
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
38. Soria suena a San Juan
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
39. San Juan vale oro
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
40. Una imagen o más que mil palabras
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
41. El alma en cada trazo
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
42. Tradición que nos mueve
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
43. Entre tomillo y albero
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
44. Colores de fiestas
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
45. Compendio festivo
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
46. Sherlok
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47. Llegó La Saca
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
48. Tradición
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
49. Puntadas de tradición
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
50. Sol, vino y toros
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
51. Como una danza
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
52. Tradición
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
53. Latido de San Juan
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
54. Salud para cumplir
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
55. Si quieres niña correr
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
56. Fiestasoria
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
57. A fuego con el espíritu de San Juan
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
58. Eventos inolvidables
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
59. A ritmo de San Juan
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
60. El alma de nuestra tradición
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
61. Aires de junio
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
62. Luces de fiestas y toros
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
63. Ay si tu madre te viera
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
64. Amor por la tradición
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
65. La señal
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
66. Latido sanjuanero
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
67. Toro rosa
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
68. Sanjuanea como quieras
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
69. Toro es fiesta
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
70. Postales sanjuaneras
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
71. San Juan no se explica, se vive
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
72. Al sol de San Juan
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
73. Corazón sanjuanero
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
74. Fiesta y color
76 propuestas del cartel de San Juan 2026
75. Sol, tinta y toros