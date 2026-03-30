Heraldo-Diario de Soria

Estos son los carteles para San Juan 2026

Una de estos diseños será el elegido para reprentar a las Fiestas de San Juan 2026

Abierto el plazo para elegir cartel para San Juan 2026

Abierto el plazo para elegir cartel para San Juan 2026HDS

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

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El 26 de marzo finalizó el plazo para presentar los diseños candidatos a anunciar las Fiestas de San Juan 2026, los diseños presentados ofrecen una completa variedad de estilos que incluyen estilos de lo más variopinto, desde los más clásicos a montajes vanguardistas e ideas originales, aunque todos ellos trazan unas lineas comunes: el sol, el vino y los toros.

En total se han presentado 76 propuestas de cartel, 25 más que el año pasado de las cuales un jurado profesional seleccionará hasta 10 finalistas, y después se abrirá el periodo de elección popular para designar el diseño que ilustrará las fiestas de Soria.

Faltan solo cinco días para el tradicional Sorteo en el Palacio de la Audiencia de Soria, primer acto de unas fiestas que vivirán sus días grandes del 24 al 29 de junio de 2026.

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

1 San Juan en colores

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

1 San Juan en colores

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

2. Fiestas de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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3. Donde el Fuego nos reúne

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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4. La emoción de la tradición

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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5. Donde la fiesta florece

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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6. Soria, grabado a fuego

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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7. Solsticio en el ruedo

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

8. Se lleva dentro San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

9. Soria es pura raza

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

10. Valonsadero

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

11. Fiestas de San Juan de Soria, 24-29 junio

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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12. La Saca

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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13. Vente conmigo

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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14. La salida

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

15. San Juan mola

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

16. Fusión Festiva

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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17.La tradición

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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18. Seis días, mil momentos

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

19. Todo camino lleva a San Juan

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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20. Fiesta y arena

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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21. Fiestas de San Juan

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

22. 3, 2, 1 San Juan !

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

23. Pura fiesta

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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24. Universoria

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

25. Plaza abarrotada

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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26. Rico, tinto y dulzón

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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27. Geometría

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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28. Fuego y toro

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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29. Vuelta a Soria en fiestas de San Juan

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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30. Doce toros

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

31. Calle San Juan

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

32. Que corra la bota

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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33.Amazona

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

34. Domingo Bordado

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

35. Recuerdos de nuestras fiestas

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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36. Vivan San Juan

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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37. Sin clases ni edades

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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38. Soria suena a San Juan

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

39. San Juan vale oro

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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40. Una imagen o más que mil palabras

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

41. El alma en cada trazo

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

42. Tradición que nos mueve

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

43. Entre tomillo y albero

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

44. Colores de fiestas

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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45. Compendio festivo

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

46. Sherlok

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

47. Llegó La Saca

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

48. Tradición

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

49. Puntadas de tradición

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

50. Sol, vino y toros

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

51. Como una danza

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

52. Tradición

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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53. Latido de San Juan

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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54. Salud para cumplir

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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55. Si quieres niña correr

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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56. Fiestasoria

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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57. A fuego con el espíritu de San Juan

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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58. Eventos inolvidables

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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59. A ritmo de San Juan

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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60. El alma de nuestra tradición

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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61. Aires de junio

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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62. Luces de fiestas y toros

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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63. Ay si tu madre te viera

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

64. Amor por la tradición

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

65. La señal

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

66. Latido sanjuanero

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

67. Toro rosa

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

68. Sanjuanea como quieras

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

69. Toro es fiesta

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

70. Postales sanjuaneras

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

71. San Juan no se explica, se vive

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

72. Al sol de San Juan

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

73. Corazón sanjuanero

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

74. Fiesta y color

76 propuestas del cartel de San Juan 2026

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75. Sol, tinta y toros

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