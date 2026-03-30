Estos son los carteles para San Juan 2026

Abierto el plazo para elegir cartel para San Juan 2026HDS

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El 26 de marzo finalizó el plazo para presentar los diseños candidatos a anunciar las Fiestas de San Juan 2026, los diseños presentados ofrecen una completa variedad de estilos que incluyen estilos de lo más variopinto, desde los más clásicos a montajes vanguardistas e ideas originales, aunque todos ellos trazan unas lineas comunes: el sol, el vino y los toros.

En total se han presentado 76 propuestas de cartel, 25 más que el año pasado de las cuales un jurado profesional seleccionará hasta 10 finalistas, y después se abrirá el periodo de elección popular para designar el diseño que ilustrará las fiestas de Soria.

Faltan solo cinco días para el tradicional Sorteo en el Palacio de la Audiencia de Soria, primer acto de unas fiestas que vivirán sus días grandes del 24 al 29 de junio de 2026.