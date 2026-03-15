La cuadrilla de San Juan sigue vacante a sólo 15 días del Sorteo, el primer acto sanjuanero

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El próximo 4 de abril tendrá lugar el tradicional Sorteo en el Palacio de la Audiencia de Soria. El primer acto sanjuanero según marcan las Ordenanzas. Un acto que, sin embargo, a no ser que se produzca un giro de 180 grados, comenzará cojo ya que la cuadrilla de San Juan sigue vacante. Mientras, el resto de jurados ya disponen de las llaves de sus locales que han podido comenzar a decorar a su gusto de cara a la asamblea popular que se celebrará el primer domingo de mayo con el Catapán.

A falta de 15 días para el Sorteo todavía hay una cuadrilla que no encuentra a la pareja que debe ponerse al frente del barrio y ejercer como jurados. Es cierto que otros años la situación ha sido parecida e incluso peor sin jurados hasta pocos días antes del Catapán pero también es cierto que precisamente la cuadrilla de San Juan no suele ser de los barrios difíciles de cubrir, como pueden serlo Santa Catalina o San Miguel.

Este año, además, se produce una curiosa coincidencia y es que el sábado 4 de abril, día del tradicional sorteo, cae en plena Semana Santa por lo que el acto sanjuanero coincidirá casi en fecha y hora con la procesión Vísperas de la luz que arranca en la iglesia de los Padres Franciscanos para finalizar en la Concatedral de San Pedro Apóstol. Desde el Ayuntamiento de Soria han confirmado que ambas citas seguirán su curso de forma paralela y no se modificarán horarios. Esta procesión avanza solemne por las calles sin estandartes, banda, ni pasos y en absoluto silencio.

El bullicio, sin embargo, será el denominador común en el acto sanjuanero que se celebrará en la Audiencia y donde a partir de las 20.00 horas los jurados entrantes acudirán acompañados de toda su cuadrilla de colaboradores dejando una estampa de gran algarabía y emoción. Una estampa, sin embargo, que después de dos años sin sobresaltos y con la foto de las 12 parejas de jurados ya captada en enero, vuelve en 2026 a quedarse coja al no conseguir el pleno por la falta de voluntarios en la cuadrilla de San Juan.

Además, y si no se producen cambios, los sorianos podrán disfrutar de los primeros sones sanjuaneros de la mano de la Banda de Música que ameniza la entrada al evento y posteriormente acompaña a los jurados en su primer paseo por el Collado.

Durante el Sorteo en el marco incomparable del Palacio de la Audiencia y ante un patio de butacas repleto se darán cita tanto los jurados salientes de 2025 como los entrantes de 2026 junto a los miembros de la comisión de Festejos del Ayuntamiento. Tras la tradicional bienvenida, el alcalde Carlos Martínez, recordará las fiestas del año anterior agradeciendo el trabajo de los jurados salientes y también el paso adelante de los entrantes y donde, si nada cambia, hará referencia a que la fiesta no es completa este año ante la vacante de la cuadrilla de San Juan. En este punto, el secretario, José Luis Ruiz, irá citando a los jurados entrantes uno a uno mientras se pondrán en pie los miembros de la comisión para ir recibiéndolos en el escenario.

Tras las presentaciones de los protagonistas de las próximas fiestas de San Juan, el alcalde y el secretario, ordenanzas en mano, pondrán sobre la mesa los tres nombres propuestos por los anteriores jurados de la cuadrilla de San Juan 2025, la famosa terna. Se emitirán tres papeles en una urna con el nombre de los tres candidatos y se procederá a su extracción por parte de un ciudadano. Si el agraciado está presente suele comunicar en ese momento si acepta o no el cargo. Si finalmente ninguno acepta, el alcalde pregunta al público presente con la esperanza de encontrar algún voluntario que con la emoción de un momento que eriza los pelos a los más sanjuaneros quisiera ponerse al frente de la cuadrilla vacante. En caso contrario, aún queda un mes y medio por delante hasta el Catapán para conseguir completar el mapa de las doce cuadrillas.