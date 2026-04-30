Heraldo-Diario de Soria

En fotos: Soria ya tiene cartel ganador para sus fiestas de San Juan 2026

El Ayuntamiento de Soria ha desvelado esta mañana que la obra ganadora es 'Tradición', creada por el murciano Rubén Lucas

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

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La elección final del cartel de las fiestas de San Juan 2026 ha sido un "cara a cara" constante entre las dos propuestas favoritas. Finalmente, 'Tradición' se ha impuesto con el 46,20% de los votos, superando por apenas un 1,5% a la segunda clasificada, 'Aires de junio', que obtuvo un 44,61%. En tercer lugar, y a mayor distancia, ha quedado la obra 'Con una danza' con un 8,89% de los apoyos. 

Gracias a este triunfo, Rubén Lucas García recibirá un premio económico de 2.000 euros. Su diseño tomará el relevo de 'Preparados, listos, Juan', la obra de César Núñez que representó a las fiestas el año pasado, convirtiéndose desde hoy en el emblema visual de los próximos festejos sanjuaneros.

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.MonteseguroFoto

Cartel anunciador de las fiestas de San Juan

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.MonteseguroFoto

Cartel anunciador de las fiestas de San Juan

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.MonteseguroFoto

Cartel anunciador de las fiestas de San Juan

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.

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Cartel anunciador de las fiestas de San Juan

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Cartel anunciador de las fiestas de San Juan

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.MonteseguroFoto

Cartel anunciador de las fiestas de San Juan

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Cartel anunciador de las fiestas de San Juan

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Cartel anunciador de las fiestas de San Juan

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Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.MonteseguroFoto

Cartel anunciador de las fiestas de San Juan

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.

Así se vivió el anuncio oficial del ganador en la cuenta atrás para San Juan.MonteseguroFoto

Cartel anunciador de las fiestas de San Juan

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