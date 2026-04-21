Estos son los tres carteles finalistas del concurso de las fiestas de San Juan
El jurado elige cuatro trabajos pero uno se retira por su enorme parecido con uno de 20222 y los vecinos podrá elegir el ganador mediante votación presencial y online
Se reducen las opciones. El Ayuntamiento de Soria había abierto el proceso de votación para elegir el cartel anunciador de las fiestas de San Juan 2026, tras cerrarse la fase de presentación de propuestas con un total de 76 trabajos participantes. Sin embargo, de los cuatro finalistas originales ya sólo quedan tres. La retirada de uno de los trabajos por su enorme parecido con uno presentado en 2022 reduce el abanico sobre la marcha.
El jurado técnico seleccionó los cuatro carteles finalistas que pasaron a la fase de participación ciudadana. Tras la retirada, quedan los números 48, 51, 61.
A partir de hoy, la ciudadanía puede participar en la elección del cartel ganador a través de un sistema de votación abierto tanto en formato presencial como online.
🗳️ Cómo votar
Votación presencial en el Ayuntamiento de Soria
📅 Días: 20, 21, 22, 24, 27, 28 y 29 de abril
🕘 Horario: de 9:00 a 14:00 horas
Votación online
📅 Del 20 al 29 de abril, ambos incluidos
👉 Enlace directo:
https://pr.easypromosapp.com/gallery/999539/54132
El proceso de votación permanecerá activo durante diez días y el cartel que obtenga mayor número de votos será el encargado de anunciar oficialmente las fiestas de San Juan 2026.
Este modelo combina el criterio técnico del jurado con la participación directa de la ciudadanía, reforzando el carácter abierto y colectivo de una de las decisiones más representativas de las fiestas.
El Ayuntamiento anima a vecinos y vecinas a conocer las propuestas finalistas y a formar parte de este proceso participativo, contribuyendo a elegir la imagen que representará a Soria en sus fiestas más emblemáticas.