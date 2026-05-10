Interpeñas 2026: la lluvia no frena la fiesta (fotos)

El Interpeñas se está conviertiéndo en un clásico de los pre-sanjuanesMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Tras el Catapán, este fin de semana tocaba el Interpeñas. Las fiestas de San Juan 2026 ya han comenzado a calentar motores y la atención se dirige ahora hacia los actos previos que se celebrarán en Valonsadero, como el Desencajonamiento que llegará a final de mes.

En este ocasión, las peñas fueron el centro de la jornada festiva con la celebración del Interpeñas, un acto que ya va cogiendo solera y que permite a los jóvenes, y a los no tanto, empezar a entrenar para las interminables sesiones en las fiestas. El acto arrancó en la plaza Mayor y en el Ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde Javier Antón junto a varios representantes municipales y miembros de los Jurados de Cuadrilla. Después, la fiesta continuó con actividades, conciertos y momentos de convivencia entre las distintas peñas sanjuaneras.

Aunque durante la tarde la lluvia y hasta algunos episodios de granizo hicieron acto de presencia, el mal tiempo no consiguió frenar el ambiente festivo. Los asistentes mantuvieron intactas las ganas de celebración y las actividades siguieron desarrollándose con normalidad hasta bien entrada la noche. La jornada concluyó con una disco móvil programada para cerrar un día marcado por el entusiasmo y el espíritu sanjuanero.