Todo sobre el Lavalenguas de San Juan 2026 en Valonsadero: horarios, autobuses, verbena y el tiempo

Celebración de la edición anterior del Lavalenguas en el monte Valonsadero.MONTESEGUROFOTO Y MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan 2026 de Soria cada vez están más cerca y este sábado es el turno del Lavalenguas, una de las celebraciones más queridas y en la que por primera vez se podrá tener una primera interacción con los toros de La Saca en Valonsadero, tras su llegada la semana pasada con el Desencajonamiento. Para no perderse nada, repasamos en una breve guía todos los detalles del festejo, desde los horarios a los autobuses pasando por el tiempo o la verbena, que esta vez viene con orquesta.

Estos son todos los detalles del Lavalenguas de San Juan 2026:

Autobuses

Prestarán servicio durante 18 horas seguidas, desde las 7.00 horas de este sábado hasta las 1.00 horas del domingo. La salida desde Soria tendrá lugar desde la calle Mosquera de Barnuevo y la llegada a la avenida de Valladolid. La llegada y salida de Valonsadero se hará en la Casa del Guarda.

El encierro matutino

El encierro de los novillos del Lavalenguas se celebrará en torno a las 8.00 horas, así que toca madrugar. Aún así, los primeros autobuses llegarán a tiempo.

Guardacascos

El servicio de guardacascos estará abierto de 7.00 a 23.00 horas.

Baños

El camión de los baños operará en horario desde las 7.00 a las 23.00 horas en Valonsadero.

Punto Violeta

En Valonsadero estará operativo de 12.00 a 20.00 horas. También habrá posteriormente en la verbena.

Salida de la comitiva y suelta de toros

La salida oficial de los jurados y las autoridades hacia el Lavalenguas tendrá lugar a las 18.00 horas desde la plaza Mayor. Una vez lleguen a Valonsadero se comenzará la suelta de los toros por Cañada Honda. Cabe recordar que en esta celebración también se conocerá qué astado le corresponde a cada cuadrilla para el Jueves La Saca. Será la primera cita de San Juan 2026 en la que se podrá tentar a los toros, siempre respetando al animal.

El tiempo

Un buen protector solar y a pasarlo bien. Los termómetros suben ligeramente para este sábado dejando temperaturas de lo más agradable para disfrutar del monte, con una mínima de 11 grados y una máxima de 27. Aunque habrá alguna nube suelta, la Aemet no espera precipitaciones. Habrá alguna racha de viento pero nada 'excesivo'.

Llegada de la comitiva

La llegada oficial de la comitiva a Soria está prevista en torno a las 22.30 horas.

La verbena

La verbena tendrá lugar desde la medianoche hasta las 3.30 horas del domingo ofrecida por el Ayuntamiento de Soria con la orquesta Compás. Además, hasta las 5.00 horas se establecerá el Punto Violeta en Mariano Granados.