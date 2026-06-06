El encierro del Lavalenguas deja 11 toros en los corrales y a 'Enfurruñado' subiendo en camión

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Casi con puntualidad británica al filo de las 8.00 horas ha comenzado esta mañana el encierro del Lavalengüillas con un minuto de silencio en recuerdo a Rodolfo Martín de Marco, vicepresidente de la Amigos de la Saca, fallecido hace unos meses. Con un gran ambiente y muchos sanjuaneros en el monte Valosandero desde primera hora de la mañana, el grupo de 38 caballistas ha entrado en la pradera para guiar a los doce toros a los corrales para que puedan participar en la suelta de esta tarde.

A pesar de los esfuerzos de caballistas, miembros de la organización y sanjuaneros, a las 10.10 horas el encierro terminaba con la entrada del undécimo toro en los corrales, un novillo rojo de nombre Enfurruñado, que seguía en la pradera junto a Costurito, un animal negro que ha dado más de un susto a los presentes. Finalmente, los responsables del festejo han decidido que Costurito, que porta el número 41 en el lomo, subirá en camión para reunirse con el resto de la manada.

Los caballistas conduciendo a los toros hacia los corrales por la pradera de Valonsadero.Mario Tejedor

Mucha música y una mañana con una temperatura agradable para presenciar el festejo. Con carreras muy limpias, poco a poco han ido entrando todos los toros a los corrales de Cañada Honda y a las 8.45 únicamente eran dos los animales que se mostraban reacios a seguir a sus hermanos a los corrales. Sus nombres: Costurito (número 50) y Enfurruñado (41). Los caballistas han seguido trabajando durante cerca de una hora y media más para reconducirlos a los corrales. Sin embargo, finalmente, solo han conseguido que Enfurruñado entrara a los chiqueros al filo de las 10.10 horas.

Encierro del Lavalenguas.HDS

A las 8.10 horas han entrado en los chiqueros animados por los caballistas los primeros dos toros seguidos de otros cuatro novillos a las 8.23 horas. Solo tres minutos después, a las 8.26 horas ya eran siete los erales en el redil. A las 8.29 horas ha entrado el octavo y a las 8.33 horas el noveno novillo. A las 8.36 entraba en los corrales el décimo, el número 14 que, sin embargo, ha decidido saludar a sus hermanos y volver a salir a la pradera aunque ha vuelto a ser reconducido a las 8.40 horas. Ha habido que esperar hasta las 10.10 horas para que el undecimo toro entrara tambien quedandose unicamente Costurito en la pradera.

Los novillos dentro son el 9, 28, 68, 62, 45, 1, 15, 14, 43, 24 y el 50. Durante la hora y media que los novillos 50 y 41 han permanecido en la pradera han ocasionado varios sustos a los sanjuaneros que presenciaban el encierro desde las rocas al aproximarse demasiado. Susto también de un caballista, que se ha caído del caballo mientras intentaba reconducir a los dos animales aunque finalmente sin mayores consecuencias. Desde la organización indican que el eral con el número 68, de nombre Cordobés, tiene un cuerno astillado.