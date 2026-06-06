Fotos: La mañana del Lavalenguas en Valonsadero en 300 imágenes

El Lavalenguillas fue emocionante y tenso en algunos momentosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El encierro del Lavalengüillas arrancó en una mañana fresca pero llevadera, al soriano le costó madrugar y al punto del amanecer solo los fieles guardaban su sitio en Cañadahonda.

Poco a poco el ambiente se fue animando y finalmente fueron cientos los sanjuaneros congregados en el monte Valosandero para cerrar los toros y no perderse el encierro previo al Lavalenguas. La jornada comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria de Rodolfo Martín de Marco, vicepresidente de la Asociación Amigos de la Saca. La temperatura acompañó, las pastas y el moscatel corrían y la música iba sonando cada vez mejor, las rocas cada vez más pobladas marcaban el tono de toda la mañana y las primera carreras ya se iban dando animando a los toros a entrar en los corrales.

Casi 40 caballistas condujeron a los doce novillos con carreras limpias y precisas no tardando en entrar los cuatro primeros. Gran parte de la manada entró en dos tandas eficaces. Como nota a tener en cuenta, uno de los erales participantes, Cordobés —número 68—, llegó a los corrales con un cuerno astillado y sangrando, detalle que no pasó desapercibido entre los observadores.

La fiesta, sin embargo, tuvo su punto de tensión cuando dos novillos decidieron no seguir el camino marcado: Costurito y Enfurruñado. Durante más de una hora y media ambos animales se resistieron a entrar y les costaba arrancar entre las sombras de los corrales bajos, protagonizaron varios sustos, hubo una cogida que podría haber sido peor de lo que fue. También un caballista perdió el equilibrio y cayó al suelo intentando reconducirlos, aunque afortunadamente sin consecuencias. Finalmente, Enfurruñado cedió y entró en los corrales poco después de las diez de la mañana.

Costurito, el novillo negro que tantos quebraderos de cabeza dio a la organización, fue el gran protagonista involuntario del día. Porfiado y ajeno al bullicio que lo rodeaba, se quedó solo en la pradera desafiando a caballistas y organizadores hasta que, ante la imposibilidad de reconducirlo, los responsables del festejo optaron por subirlo en camión para reunirlo con el resto de la manada. Así, con ese toque de improvisación que tan bien encaja en el espíritu sanjuanero, el encierro del Lavalengüillas quedó resuelto para que los doce toros puedan participar esta tarde en la suelta.