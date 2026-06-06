Una cornada y 23 atendidos por contacto con novillo en un Lavalenguas de récord

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Hasta la bandera estuvo Valonsadero que acogió a miles de sanjuaneros para celebrar un Lavalenguas caluroso y finalmente accidentado. Ya por la mañana apuntaba maneras pues se habían realizado seis traslados al hospital, y la tarde no mejoró. En total, 13 traslados al centro hospitalario, uno de ellos de gravedad por una cornada en la pierna de un mozo que tentó a los novillos de la tarde y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Otros 23 sanjuaneros sufrieron traumatismos por contacto con los astados, un número muy elevado, y en total fueron 72 las atenciones de la Cruz Roja, que vivió este sábado uno de los Lavalenguas más «traumáticos» de los últimos años. Los sanitarios reconocieron un festejo «de récord» por el elevado número de traslados al hospital en particular y de atenciones en general como caídas, esguinces, traumatismos varios, luxaciones, picaduras...

La gran afluencia de público sin duda contribuyó a ello, pero también la bravura de los astados, que demostraron en la pradera que van a defenderse, lo que obliga a la prudencia para el próximo festejo de La Compra, el domingo 14, según recomendó Cruz Roja.

A pesar de las incidencias, el Lavalenguas cumplió su misión y las cuadrillas de San Juan ya tienen sus toros asignados para los próximos festejos sanjuaneros.

Los primeros en elegir fueron, gracias al azar, los jurados de Santo Tomé, San Clemente y San Martín, que no se lo pensaron dos veces y escogieron a ‘Costurito’, el número 50, el único de los 12 que no quiso salir a la cañada por la tarde cuando le abrieron las puertas de los corrales. «Lo han intentado varias veces, una y otra vez, pero no ha sido posible, no ha querido salir a la pradera y lo han dejado que descanse», narró la jurada, Noelia Delso

Por la mañana, encierro rápido a pesar de dos díscolos. A pesar de los esfuerzos de los caballistas, miembros de la organización y sanjuaneros, a las 10.10 horas el encierro terminaba con la entrada del undécimo toro en los corrales, ‘Costurito’, que finalmente entró por su propio pie y que había seguido en la pradera junto a ‘Enfurruñado’, que dio más de un susto a los presentes y que finalmente tuvo que ser trasladado en camión a los corrales para reunirse con el resto de la manada. Susto también para un caballista, que se cayó del caballo mientras intentaba reconducir a los dos animales rezagados, aunque finalmente sin mayores consecuencias.