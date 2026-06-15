El comercio soriano pide combatir las falsificaciones durante las fiestas de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

FEC Soria y la Cámara de Comercio pide intensificar la vigilancia y el control contra la venta ilegal y las falsificaciones durante las fiestas de San Juan. Ambas entidades se reunieron este lunes con el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y el comisario jefe de la Policía Nacional en Soria, Luis Jiménez de Mingo, para abordar este tema que sale a colación cada vez que llegan las fiestas.

Por un lado, FEC Soria trasladó a la Subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Soria su preocupación por la posible proliferación de actividades relacionadas con la venta ilegal y la distribución de productos falsificados durante las próximas Fiestas de San Juan, una época en la que se incrementa notablemente la actividad comercial y la presencia de vendedores ambulantes en las calles de la ciudad, explica la patronal del comercio.

Reclama «la necesidad» de intensificar la vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir la venta ambulante ilegal y proteger tanto a los comerciantes que desarrollan su actividad dentro de la legalidad como a los propios consumidores.

Paralelamente, la Federación ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Soria en la misma línea donde solicita que se refuercen las labores de vigilancia, control e inspección por parte de la Policía Local y de los servicios municipales competentes durante las fiestas para impedir la venta ambulante ilegal y verificar el origen y la legalidad de los productos que se comercializan en las calles de Soria.

Asimismo, FEC Soria ha trasladado al Consistorio la «preocupación manifestada» por algunos comerciantes ante la posibilidad de que determinados puestos autorizados «puedan ser utilizados como puntos de almacenamiento o distribución de mercancía destinada posteriormente a la venta ambulante ilegal en distintos puntos de la ciudad», una circunstancia que, según rememoran desde la organización empresarial, ya se detectó en anteriores celebraciones festivas y que requiere una especial vigilancia.

FEC Soria recuerda que la venta ilegal y la comercialización de falsificaciones supone «un grave perjuicio para el comercio local, genera competencia desleal hacia las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales, y puede implicar riesgos para los consumidores, al tratarse en muchos casos de productos que carecen de garantías sobre su origen, calidad o seguridad».

Por ello, desde la agrupación de comerciantes de Soria se pide colaboración y coordinación entre todos los Cuerpos de Seguridad implicados para garantizar una respuesta «eficaz» ante este tipo de prácticas, tendiendo la mano del sector en todo momento para colaborar en cuantas actuaciones puedan contribuir a la defensa del comercio legal y de la imagen de Soria.

En la misma línea, la Cámara de Comercio de Soria recuerda que la reunión se produce tras la carta remitida recientemente por la organización cameral al subdelegado del Gobierno, en la que se trasladaba la «preocupación existente» entre los comerciantes sorianos ante la posible comercialización de productos falsificados en puestos y mercadillos instalados con motivo de las fiestas sanjuaneras. En dicho escrito, la Cámara solicitaba reforzar las labores de prevención, vigilancia y control para evitar estas prácticas ilícitas, que perjudican gravemente al comercio legalmente establecido y generan una competencia desleal.

Según la Cámara, esta iniciativa tiene su origen en las denuncias y quejas trasladadas por varios establecimientos comerciales de Soria, que han alertado del perjuicio económico y comercial que les ocasiona la venta de productos falsificados. «Además de afectar directamente a las empresas que cumplen con todas sus obligaciones legales y fiscales, este tipo de actividad vulnera los derechos de propiedad industrial y puede generar riesgos para los consumidores». Para la organización «es fundamental combatir cualquier práctica que distorsione la competencia y perjudique a las empresas sorianas, especialmente en unas fechas de gran actividad comercial como son las fiestas de San Juan»