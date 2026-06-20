Aspace Soria toma la delantera y ya celebra las fiestas de San Juan en la Cuadrilla de La Blanca

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Parálisis Cerebral de Soria (Aspace) ha adelantado el calendario y ya ha podido disfrutar de un anticipo de las fiestas de San Juan de Soria. Como es habitual, sus integrantes visitan todos los años una cuadrilla para conocer de primera mano su funcionamiento, sumergirse en el ambiente sanjuanero y disfrutar de unas fechas que transforman la ciudad.

Entrega de obsequios en la visita de Aspace a la Cuadrilla de La Blanca.HDS

En esta edición los participantes se desplazaron hasta la Cuadrilla de La Blanca, donde no faltó la 'merienda sin fin' a la que canta la sanjuanera y una entrega de premios y regalos. Para reforzar aún más el espíritu festivo no podía faltar un pequeño concierto con una de las formaciones más tradicionales, Los Gaiteros de la Calle Real, quienes pusieron la nota musical.