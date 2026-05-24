Un total de 230 personas participan en la ruta de Aspace en Covaleda

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los covaledenses respondieron a la llamada de Aspace y la respuesta a la marcha solidaria respondió a las expectativas de los organizadores.

Un total de 230 personas se apuntaron a alguna de los dos rutas que se diseñaron para caminar por los enclaves de la zona y así colaborar con Aspace.

La recaudación de las inscripciones, así como la obtenida por un bingo solidario se entregará a Aspace Soria, que atiende las necesidades de personas con parálisis cerebral y enfermedades afines.

La de ayer fue la séptima edición de la marcha de Aspace en Covaleda. Una actividad que forma parte del calendario de actuaciones solidarias que le permiten a Aspace recaudar fondos para el mantenimiento del centro y la atención a los usuarios.

Los senderistas que participaron en la ruta de ayer tuvieron la opción de elegir entre dos trayectos.

Uno fue más largo, con una distancia de 15 kilómetros, y con una dificultad media. Estaba dirigida a los que buscan un desafío en la montaña. La segunda contó con un recorrido de 8 kilómetros y con una dificultad baja, ideal para un paseo tranquilo en familia.

Como broche tuvo lugar una comida de hermandad en el salón del Ayuntamiento a la que acudieron participantes, voluntarios y familias.