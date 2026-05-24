Heraldo-Diario de Soria

Un total de 230 personas participan en la ruta de Aspace en Covaleda

Comida de hermandad en los salones del Ayuntamiento

Senderistas que participaron ayer en la ruta de Aspace.

Senderistas que participaron ayer en la ruta de Aspace.HDS

Publicado por
Nuria Fernández
Soria

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Los covaledenses respondieron a la llamada de Aspace y la respuesta a la marcha solidaria respondió a las expectativas de los organizadores. 

Un total de 230 personas se apuntaron a alguna de los dos rutas que se diseñaron para caminar por los enclaves de la zona y así colaborar con Aspace. 

La recaudación de las inscripciones, así como la obtenida por un bingo solidario se entregará a Aspace Soria, que atiende las necesidades de personas con parálisis cerebral y enfermedades afines.

La de ayer fue la séptima edición de la marcha de Aspace en Covaleda. Una actividad que forma parte del calendario de actuaciones solidarias que le permiten a Aspace recaudar fondos para el mantenimiento del centro y la atención a los usuarios.

Los senderistas que participaron en la ruta de ayer tuvieron la opción de elegir entre dos trayectos. 

Uno fue más largo, con una distancia de 15 kilómetros, y con una dificultad media. Estaba dirigida a los que buscan un desafío en la montaña. La segunda contó con un recorrido de 8 kilómetros y con una dificultad baja, ideal para un paseo tranquilo en familia.

Como broche tuvo lugar una comida de hermandad en el salón del Ayuntamiento a la que acudieron participantes, voluntarios y familias. 

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