El retablo desaparecido de la capilla del Nombre de Jesús, en San Esteban de Gormaz

El próximo sábado, día 3, celebra la Iglesia la festividad del Santísimo Nombre de Jesús, que no es fiesta de estricta observancia, instituida en el siglo XV por obispos del Sacro Imperio Romano Germánico y elevada a celebración de la Iglesia universal por el papa Inocencio XIII el año 1721. Procede, pues, escribir sobre del retablo que se hizo para dicha capilla de la desaparecida iglesia de San Esteban, sita en San Esteban de Gormaz. Parroquia sobre la que Carlos de la Casa Martínez y Juan José Ruiz Ezquerro llevaron a imprenta un libro que pretende hacer la «Reconstrucción histórico-artística de un “expolio legal”». Libro, en el que se recoge lo publicado hasta el año 2002, que aconsejamos su consulta a nuestros lectores.

Nada nos informa la documentación de esta parroquia, depositada en el Archivo Diocesano, ya que los libros sacramentales comprenden los años de 1669 a 1904 y de los de cuentas e inventarios sólo se conserva el correspondiente a los de 1755 a 1827. Hay otro libro de tazmía, que abarca de 1805 a 1838. Otro, de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, de 1792 a 1794 y otro más de matrícula de parroquianos de los que lo fueron los años de 1828 hasta el de 1941. Ésto según el catálogo de Teófilo Portillo Capilla. En consecuencia y para documentarnos ha sido preciso, pues, recurrir a la sección de protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial que, además de dar noticia sobre el retablo, deja constancia de la existencia de la cofradía del Santo Nombre.

Allí documentamos que fue el 9 de marzo de 1609 cuando el doctor Francisco Ruiz, cura de esa iglesia, y Francisco Gutiérrez, «vecino de la villa, como mayordomo que es del nombre de Jesús», se concertaron, ante el escribano Diego de Sotomayor, con Juan de Camalloa, vecino de El Burgo de Osma, entallador, ensamblador o escultor. Éste se obligó a hacer un retablo, de madera de pino, para el altar de la capilla del Santo Nombre de Jesús conforme a la traza firmada por el cura y escribano.

Retablo que había de tener seis pies y medio de alto y seis de ancho, «de manera que venga justo a el arco de la dicha capilla y no quede bacío. Y le ha de dar hecho a su costa y poner la madera y materiales y asentarlo en el dicho arco y capilla a su costa y misión y enclavar detrás de el dicho retablo un respaldo de tabla para defensa de la humedad del dicho retablo». Se le señaló de plazo para darle acabado hasta el domingo de quasimodo, es decir hasta el primer domingo después de Pascua de Resurrección.

Una vez terminada la obra, trabajada en el taller que el entallador tenía en El Burgo de Osma, «se le ha de traer a esta villa a costa de la cofradía del nombre de Jesús». Debería, además, darle puesto y asentado, a vista de oficiales peritos en el arte, so pena, que si no lo cumpliere, «pagará de salario a la persona que que fuere a la villa de El Burgo a hacérselo cumplir, por cada un día que se detuviere de ida y estada y vuelta, cuatro rs.». Por el retablo, asentarle y poner y asentar el mencionado respaldar de tablas se le pagarían doce ducados.

Referente al maestro Camalloa, José Arranz Arranz asegura que trabajó entorno a El Burgo y poca documentación se encuentra sobre él y su obra. Fue autor del desaparecido retablo mayor de la parroquial de Boos así como del de la iglesia de Torreblacos. El que fuera encargado del patrimonio artístico de la diócesis termina asegurando que «es un artista sin relevancia y con propensión al naturalismo envuelto en suaves aires romanistas».

Protocolos notariales informan que en 1595 hace la traza para unos cajones de la iglesia de Nava de Roa. En 1597 firma como testigo en el contrato que suscribe Tomás Ruiz de Quintana para limpiar, pintar y dorar el retablo de Madruédano. Al año siguiente figura como fiador de Domingo de Espinosa, platero, cuando hace unas vinajeras y un portapaz con destino a la iglesia de Fuentelárbol. Ese mismo año el obispo le da licencia para fabricar un retablo en Valdenarros y unos cajones de nogal en Soto de San Esteban. En 1608 Juan de la Torre, escultor, le encarga un retablo de madera de pino para el portal de la casa en que vive. En 1609 se le faculta ejecutar unos cajones para ornamentos en la iglesia de La Cuenca; una reja para la capilla del baptisterio de Centenera y otra para la de Andaluz. En 1610 hace un relicario para la parroquia de Gumiel de Mercado. Con destino a la iglesia de Covaleda hizo los cajones de la sacristía, que se le pagaron en 1612.

Falleció el 8 de noviembre de 1611 y «su mujer dará cuenta» de sus últimas voluntades. Estuvo casado con Juana de Fuentes que, el 1 de octubre de 1614, siendo ya viuda y vecina de la Villa Episcopal, dio en renta a Juan Madero, clérigo, «unas casas de morada que la susodicha ha e tiene en esta dicha villa junto a la puerta Nueva». Juan de Asenjo, de igual vecindad, el 30 de noviembre de 1621, la pagó 16 ducados «por razón de una vaca peli osca, corni verdina de cuatro años». El mismo día será Miguel Gabriel, vecino del lugar de Valdenarros, el que la abone igual cantidad «por razón de una vaca bayuela corni blanca de cuatro años». El 19 de junio de 1622 Felipe Romero y Juan Maza, vecinos de Torralba, la darán 26 ducados y medio que «confesamos deber del precio de un toro color negro enalbardado de edad de cinco años y va a seis que de ella compramos». La situación económica de Juana parece ser fue desahogada.

La viuda testó el 26 de enero de 1622 manifestando su deseo de ser enterrada en la catedral de Osma «frontero a la capilla de San Ildefonso junto a la reja de ella, donde está enterrado Juan de Milla, mi marido». Y ordenó se celebraran cien misas por su alma, mitad en la catedral y mitad en convento del Carmen. Parece deducirse que contrajo matrimonio en dos ocasiones.