El pueblo de Soria donde ‘apareció’ el diablo y 'asesinó' a dos vecinos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Esta es una de esas historias que ponen en jaque hasta a los más incrédulos. En Sotillo del Rincón, en la Sierra de Cebollera, en la madrugada del 1 al 2 de abril, un reloj averiado volvió a hacer repicar las campanas, y esto se tradujo en trágicas consecuencias. ¿Qué pasó realmente esa noche este pequeño pueblo de Soria?

Nos vamos a Sotillo del Rincón. Imaginaos una noche fría y primaveral, entre el 1 y el 2 de abril de 1984. Como cualquier municipio que se preciara, su ayuntamiento contaba con un reloj, pero este se encontraba inactivo, no hacía sonar las campanas. Los vecinos estaban ya más que acostumbrados a que no emitiera sonido alguno. Sin embargo, esa noche sí sonó ¿Por qué? Aún nadie tiene una explicación.

Un reloj que marcó al pueblo con una maldición

Pero eso no es lo más llamativo. Sonaron, en tandas de dos, 33 campanadas. Sí, 33 más 33 da como resultado 66. Nos falta un 6 para el número del diablo. No anticipemos la historia. Curiosamente, este sonido solo lo escucharon dos vecinos, una mujer llamada Gloria y José María, el alcalde de Sotillo del Rincón por aquel entonces. Ellos dos quisieron indagar e investigar en el misterio, pero nada dio como resultado. Y eso que llamaron a investigadores paranormales, meteorólogos y sismólogos.

Este suceso podría haberse quedado ahí, pero no, aún hay más misterio, y este es el verdaderamente sobrecogedor. El 4 de junio de ese mismo año, falleció el marido de Gloria; al año siguiente, pero el 23 de enero (2 más 3 más 1, 6), murió el alcalde. ¿El 6 que faltaba para cumplir con la numeración de la bestia? Esta historia quedó recogida en la novela de Juan José Benítez ‘La rebelión de Lucifer’, y ha perdurado como una de las historias más misteriosas e increíbles de la historia paranormal en nuestro país.

Sotillo del Rincón: más que una historia paranormal

Sotillo del Rincón tiene raíces prehistóricas: fe de ello son las pinturas rupestres neolíticas que se pueden observar en el Valle de la Razón, del que forma parte el municipio. En el siglo XVI aparece por primera vez en archivos oficiales, pero su auge llegó con la trashumancia y la emigración indiana: caseríos de retornados americanos salpican el paisaje, reflejo de aventuras transatlánticas que trajeron riqueza y reformas arquitectónicas.

Llegó el siglo XX y con él la despoblación: de 200 habitantes en la década de los ochenta a los apenas 50 con los que cuenta en la actualidad. Sin embargo, Sotillo del Rincón resiste a la nomenclatura de ‘España vaciada’ con fiestas patronales, como la que tiene lugar cada agosto en honor a San Roque.

Además, en primavera, Sotillo del Rincón organiza toda una semana cultural en la que se mezclan teatro, música y exposiciones. Y esto no es todo: una vez al año hay un mercado medieval que acoge puestos de artesanos en un viaje al pasado.

Para los amantes del senderismo, Sotillo del Rincón ofrece la ‘Ruta del Río’, un sendero circular que recorre unos ocho km y que recorre toda la ribera del río, pasando por el Puente Viejo y pudiendo contemplar antiguos molinos harineros. Una ruta de dificultad baja en la que puede participar toda la familia.