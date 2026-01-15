Diputación
Estas son las actuaciones del nuevo proyecto europeo de la Diputación
El nuevo proyecto europeo captado por la Diputación contempla hasta una quincena de actuaciones que se desarrollarán en una docena de municipios de la provincia. Los ayuntamientos beneficiarios son Almarza, Arcos de Jalón, Beratón, Caracena, Duruelo, Langa de Duero, Morón de Almazán, Navaleno, Ólvega, Salduero, San Esteban de Gormaz y Sotillo del Rincón. Según el proyecto presentado por la Diputación estás son las actuaciones previstas:
La Diputación de Soria capta otro proyecto europeo que movilizará 3,1 millones
- El turismo como motor de desarrollo. Está dotado con 500.000 euros y contempla la Creación de dos centros de Desarrollo Turístico en Langa de Duero y San Esteban de Gormaz que beneficiarán directamente a más de 3.500 personas.
- Mejora, recuperación y accesibilidad de espacios patrimoniales. Dotado con 1,73 millones de euros. Incluye Almarza: Recuperación y adecuación de la ribera del río Molienda. Arcos de Jalón: Recuperación, accesibilidad y señalización de espacios patrimoniales. Beratón: Recuperación, accesibilidad y señalización de espacios patrimoniales. Duruelo de la Sierra: Rehabilitación y mejora de la ermita de Santa María y Las Peñitas. Langa de Duero: Recuperación, accesibilidad y señalización de espacios patrimoniales. Morón de Almazán: Mejora y adecuación del Museo Provincial del Traje Popular. San Esteban: Rec. y mejora de accesibilidad del entorno de las bodegas y el castillo. Ólvega: Recuperación de la mina Petra y señalización del camino verde. Sotillo del Rincón: Recuperación de Las Tarrangleras y la Iglesia de Molinos de Razón.Señalización del acceso a la Laguna de Cebollera y la ruta de los Molinos.
- ConectaSoria. Centros de encuentro de bienestar comunitario, dotado con 750.000 euros. Creación de tres nuevos centros sociales con ubicaciones estratégicas . La previsión es que se ubiquen en los municipios de Caracena, Navaleno y Salduero para reforzar la actividad de las asociaciones del entorno.
- ConectaSoria 2. Dotado con 180.000 euros. Adecuación del centro cívico de Beratón y el centro social de Sotillo del Rincón. Dotación de equipamiento moderno, tecnología de conectividad digital y herramientas audiovisuales para actividades formativas, culturales o recreativas.