El alcalde de Vizmanos dimite ante la presión de la oposición

El alcalde de Vizmanos, Tommy Campos del Río, presentó este jueves por la tarde ante la secretaria de la localidad su dimisión ante la presión de los dos ediles independientes que, incluso, habían planteado poner sobre la mesa una moción de censura para desbancarlo de la Alcadía ante su negativa a abandonar. Sin embargo, las reuniones llevadas a cabo entre los partidos no han llegado a buen puerto y la dimisión se hará efectiva este viernes durante el pleno que celebrará la Corporación tras su petición de incorporar este punto al orden del día de la sesión. «Dimito como alcalde pero no como concejal», explicó Campos a HERALDO DIARIO dejando claro que seguirá «trabajando por los intereses de los vecinos».

Lo cierto es que su elección como alcalde se debió a una carambola. La agrupación de independientes de Vizmanos ganó las elecciones al conseguir dos de los tres concejales del Ayuntamiento. Eduardo García, anterior alcalde, obtuvo 11 votos y Luis Javier Pérez García 8 votos, los mismos que Tommy Campos, del PP, que ocupó el tercer sillón de la Corporación municipal.

Fue en el momento de constituir el Ayuntamiento cuando saltó la sorpresa, admitió Campos. «No había hablado con ellos para ser alcalde y me sorprendió que me votasen». Según explicó, el día de la constitución del Ayuntamiento los concejales de la agrupación independiente no presentaron candidato para ser alcalde y entonces la secretaria le pidió a él si quería ser. Contestó afirmativamente y los concejales independientes le votaron.

Sin embargo ahora las tornas han cambiado y cuatro meses después de tomar posesión y con una moción de censura sobrevolando en el Ayuntamiento, Campos ha decidido «por el bien del Ayuntamiento y de los vecinos que depositaron su confianza en mi» dar un paso a un lado. Por este motivo «dimito como alcalde pero no como concejal ya que voy a seguir formando parte de la Corporación, trabajando por Vizmanos y sus vecinos y realizando mi labor ahora como oposición», aseguró.

Y es que, según reconoce en su escrito de dimisión: «He dejado de contar con la confianza de mis compañeros de Consistorio -si alguna vez llegué a tenerla- y no tiene sentido que continúe al frente de la Alcaldía sin contar con su apoyo y en claro detrimento de la adecuada gestión del Ayuntamiento».

Campos no quiso dejar pasar la oportunidad para «agradecer el cariño y la cercanía que he recibido por parte de los vecinos de Vizmanos y me propongo continuar, ahora como concejal, en la misma línea de atención al interés del municipio ofreciendo todo mi trabajo y colaboración al nuevo alcalde que resulte designado». Por último, concluyó, «lamento los motivos que me han llevado a tomar la decisión de renunciar y me comprometo a evitar que circunstancias semejantes se repitan».