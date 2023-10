El alcalde de Vizmanos denuncia que los 2 ediles independientes pretenden presentarle una moción

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Vizmanos, Tommy Campos del Río, (PP) anunció ayer que el concejal de la Agrupación Electores de Vizmanos, Eduardo García Pérez, le comunicó que los dos concejales independientes que forman el Ayuntamiento van a presentar una moción de censura para desbancarlo de la alcaldía, cuatro meses después de haberlo votado, porque no accede a dimitir tal como le han pedido.

Como de «guarrada» calificó Campos del Río esta «maniobra» de sus compañeros de corporación, que dijo no entender cuando en el mes de junio le dieron el respaldo para acceder a la alcaldía.

La agrupación de independientes ganó las elecciones en Vizmanos, donde consiguió dos de los tres concejales que forman la corporación. Eduardo García, anterior alcalde, obtuvo 11 votos, Luis Javier Pérez García, 8 votos, y el PP uno, Tommy Campos, 8 votos.

Los tres constituyeron la corporación y Campos explicó que su nombramiento fue una sorpresa. «No había hablado con ellos para ser alcalde y me sorprendió que me votasen».

Según explicó el alcalde de Vizmanos, el día de la constitución del Ayuntamiento los concejales de la agrupación independiente no presentaron candidato para ser alcalde y entonces la secretaria le pidió a él si quería ser.

Contestó afirmativamente y los concejales independientes le votaron, «Ahora me parece una incoherencia que me llamen para pedirme primero que dimita, algo que no voy a hacer, y decirme que de no hacerlo me presentarán una moción de censura».

Aunque el alcalde considera que «están en su derecho no se entiende, incluso los vecinos me lo han comentado».

Si él dimitiera abriría la puerta para entrar a Cristina García, la siguiente en cuanto a número de votos, también de la agrupación y hermana de Eduardo, precisó Tommy Campos, que explicó que «la agrupación de independientes es toda la familia y parece que tiene mucho interés en que entre su hermana en el Ayuntamiento».