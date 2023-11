Publicado por Raquel Fernández

Óscar de Pedro Gómez es una de las promesas del motocross al haberse proclamado a sus 21 años campeón de Castilla y León de MX 2023, un campeonato que ha contado con una duración de más de una decena de carreras durante este año y que tuvo su encuentro final el pasado domingo en el pueblo palentino de Torquemada, consiguiendo traerse hasta su pueblo, San Leonardo de Yagüe, un título que “representa todo el esfuerzo y constancia de todos estos años atrás.”

Así lo siente De Pedro, siempre con el número 8 a sus espaldas, y con su moto Honda crf 250 r del 2023 que es su compañera en esta preciosa aventura que le ha llevado a conseguir su primer título, “el primero de muchos”, señala el piloto, confesando que este campeonato ha sido “duro, pero muy bien organizado y muy divertido, con los mejores circuitos de Castilla y León, donde han participado de 40 a 45 pilotos.”

Asegura el pinariego que ha sido “un año difícil, al no haber tenido apenas tiempo para poder entrenar encima de la moto, ni tampoco a nivel físico”. Y es que el mundo de las motos es su hobby, pero la mayor parte del tiempo lo dedica a su profesión, dentro de la empresa familiar de construcción. “Es difícil compaginar trabajo con mi afición de las motos, pero entreno siempre que tengo tiempo porque es algo que me encanta. Encima de la moto me siento feliz y, sobretodo seguro, aunque en ocasiones nos hacemos mucho daño”, explica Óscar

Su pasión por el mundo de las motos le viene desde niño, gracias a sus padres que le inculcaron el amor por las dos ruedas. “Mis padres siempre han tenido motos y siempre les han gustado las motos y todo lo relacionado con el mundo del motor. Yo crecí viendo esa pasión y estoy muy contento por ello, porque me inculcaron un deporte que es verdaderamente bonito.”

Confiesa Óscar de Pedro que un motorista “nace, no se hace” y que, desde su punto de vista, los medios de comunicación le dan poco espacio al motocross y se centran sobre todo en otros deportes como el fútbol, “que en mi opinión está sobrevalorado. El motocross es un deporte de riesgo, bonito de ver, de disfrutar y, sobre todo, muy caro. Familia y amigos saben todo el esfuerzo que conlleva tanto físico, mental y económico. El título no es solo mío, es de todos.”

Manifiesta que su referente en este deporte es Prado, “mundialmente es el mejor piloto y encima Español”. De cara a su futuro, Óscar espera estar arriba en la categoría ‘pro’ “y sobre todo espero poder disfrutar y pasarlo bien como hasta la fecha.”

En su pueblo, San Leonardo, el cross country contaba con una cita muy importante que ha dejado de celebrarse y que el propio Óscar reivindica. “Me gustaría añadir, en nombre de todos los aficionados al mundo del motor, que se vuelva a realizar la prueba de enduro en la localidad de San Leonardo de Yagüe, ya que en todos los circuitos la gente la echa mucho en falta y daba mucha vida al pueblo”, concluye.