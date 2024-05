El pleno de El Burgo aprueba asumir 2,9 kilómetros de la travesía N-122

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno de El Burgo de Osma ha aprobado este martes por unanimidad la propuesta de cambio de titularidad de la travesía de la Nacional 122 una vez finalicen las obras que se van a acometer. Un paso necesario para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pueda avanzar en la licitación del proyecto de puesta a punto de 6,39 kilómetros de carretera y su entorno con una inversión cercana a los 8,4 millones de euros.

El alcalde, Antonio Pardo, aseguró que tras las negociaciones el Ayuntamiento asumirá un total de 2,9 kilómetros lineales «de cartel a cartel» ya que las pretensiones del Ministerio eran que asumiéramos los 6,9 kilómetros en los que se a va a intervenir, es decir, de rotonda a rotonda. Finalmente, «se ha logrado un acuerdo muy importante y vitalista», aseguró Pardo.

En este sentido, el regidor quiso recalcar que «el Ayuntamiento lleva trabajando desde hace más de dos años en esta iniciativa para humanizar la travesía y adaptarla a las nuevas costumbres ciudadanas». El reto está en compaginar las necesidades de los peatones con el mantenimiento de las plazas de aparcamiento. El proyecto cuenta con un presupuesto de 8.420.693 euros que podría empezar a ejecutarse el próximo año 2025.

En otro orden de cosas, la modificación presupuestaria de 544.185 euros para invertir en diferentes proyectos salió adelante con los votos a favor de PP y del teniente de alcalde del grupo Vox Miguel Ángel Miguel y la abstención del PSOE que, en palabras de su portavoz, José Peñalba, no están de acuerdo con las formas, con no haberse incorporado estas actuaciones al presupuesto y por no poder votar una a una los diferentes capítulos porque hay algunos que sí aprobarían. En este sentido, Pardo recordó «que el presupuesto llega hasta donde llega y si metemos estas actuaciones tenemos que quitar otras por lo que no justifiquen su voto a que no son formas porque es una herramienta que se utiliza de esta manera en todas las administraciones».

Adjudicado el proyecto de reforma energética

Además, el regidor municipal dio cuenta al pleno de la adjudicación del contrato para las instalaciones de alumbrado público para reducir la contaminación lumínica y aumentar la eficiencia energética a la empresa Soprener SL en cuatro lotes por un total de 2.314.512 euros. El lote 1 se adjudica en 50.4.899,08 euros incrementando la eficiencia energética hasta el 70%; el lote 2 tiene un presupuesto de 524.343,60 euros con un incremento en la eficiencia de hasta el 81,32%; el lote 3 supone una inyección de 435.446 euros y una mejora en la eficiencia que alcanza el 35% y el lote 4 supone 502.392 euros incrementando la eficiencia energética hasta el 77,76%. Pardo aseguró que aunque los plazos son ajustados la empresa cuenta con el tiempo necesario para acometer las obras que deberán estar finalizadas antes del 5 de noviembre.

El coste total de la intervención será financiado por los Fondos Europeos para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico.

La intervención consistirá en la sustitución de 2.240 puntos de luz, 367 ya existentes se adaptarán para que puedan telegestionarse y 175 renovarán su tecnología para adecuarla a la nueva y se instalarán 120 nuevos en diferentes puntos del municipio entre El Burgo y agregados. Además, también tienen que sustituirse todas las líneas de distribución del alumbrado público en varios puntos, sobre todo agregados y se crearan 37 nuevos sistemas para control de centro de mando con integración web de telegestión punto a punto. Para los nuevos 120 puntos de alumbrado habrá que instalar nuevas líneas y realizar la obra civil necesaria. Así mismo, también se reformarán los 42 cuadros de alumbrado público de los centros de mando para adaptarlos a la normativa vigente.

Pardo también dio cuenta de la aprobación inicial de la modificación puntual Nº 16 del PGOU, de la ‘Ordenanza 5ª Industrial mixto’ y la ‘Ordenanza 6ª Industrial Exclusivo’ del PGOU salió adelante por unanimidad al igual que la aprobación inicial de la Modificación Puntual Nº 15 del PGOU de El Burgo de Osma para cambio de alineaciones en la calle Real, Nº 54 de Berzosa.

A continuación, el alcalde burgense dio cuenta de la alegación presentada por la empresa NITLUX, en relación con la propuesta de la Mesa de Contratación de adjudicación del contrato de obras de reforma de las instalaciones de alumbrado público para la reducción de la contaminación lumínica y eficiencia energética de El Burgo de Osma. PRTR-Next Generation informando que «no se puede impugnar por esta vía».

En el apartado de mociones, el teniente de alcalde, Miguel Ángel Miguel presentó una con la pretensión de realizar una modificación en la ordenanza de veladores, los horarios de establecimientos, los permisos para espectáculos... en aras del correcto convivir de los vecinos de la localidad. Una urgencia que no fue respaldada ni por el PP ni por el PSOE toda vez que implica un cambio en la ordenanza que entró en vigor el 1 de enero de este año y que supondría volver a cambiarla.

En último término, en ruegos y preguntas, el portavoz socialista Héctor Ventosa, reclamó al equipo de Gobierno conocer si hay algún proceso judicial abierto en la convocatoria del DUS5000 así como saber cuáles son las reglas del juego en torno a la administración local a la hora de realizar preguntas durante un pleno. En este sentido Pardo resaltó que hay que dirigirse a los órganos de Gobierno que son el alcalde, la junta de Gobierno y el pleno, los dos últimos presididos por él mismo. Además, Ventosa rogó crear una comisión de Vivienda debido a que la vivienda turística ha cambiado el escenario de este sector para analizar el impacto actual así como trabajar y ordenar su uso y sus medidas. Pardo aseveró que para eso está también la comisión de Urbanismo. Por último, Ventosa conminó a cumplir la Ley de Memoria Histórica y modificar el nombre de la calle Juan Yagüe aunque Pardo le contestó que presentara un informe sobre ello en el próximo pleno.