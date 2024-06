Cabrejas del Pinar recoge 621 firmas para evitar la marcha de su médico a Ávila

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los vecinos de Cabrejas del Pinar han realizado una recogida de firmas para evitar el traslado de su médico a Ávila. El alcalde, Javier Pascual, ha indicado a HERALDO DIARIO que han logrado reunir 621 rúbricas que ya han presentado a la Gerencia de Salud de Soria y a la de Ávila y han quedado registradas en el Ayuntamiento «con el objetivo de que el médico que da servicio a Cabrejas y a otros pueblos de la zona como Calatañazor, Muriel, Nódalo o Nafría La Llana no se marche». Y es que el propio médico tampoco quiere irse a pesar de haber aprobado una oposición y haber conseguido plaza.

El facultativo, Miguel Robres, tiene 31 años y tras aprobar la oposición ha conseguido una plaza que le obliga a trasladarse a Ávila. Sin embargo «me quiero quedar en Soria y he pedido una comisión de servicio para intentar mantener mi trabajo aquí», explica. Sin embargo, los plazos están ya muy ajustados. Fue el pasado 13 de mayo cuando el listado de plazas se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León y, desde esa fecha «tengo un mes de plazo para ocupar la plaza, que sería el jueves 13 de junio». De momento va a apurar el plazo: «Sé que Soria y Ávila están hablando para resolver la situación pero no sé en qué quedará al final. Los médicos somos un bien preciado así que...», explica Robres.

El médico, oriundo de Zaragoza pero viviendo desde hace años en Alcalá de Henares, lleva seis años en Soria «sin tener ningún vínculo» donde llegó para hacer la residencia del MIR en Medicina de Familia. En Soria «estoy a gusto y la gente está a gusto conmigo también». De hecho, asegura, «estoy muy agradecido por la movilización de los vecinos de la comarca para que no me vaya. Es un orgullo esta iniciativa popular. La relación que tengo con los vecinos es muy cercana», asegura.

Respecto al perfil de pacientes, Robres explica que «hay gente mayor pero también atendemos población infantil por debajo de los 14 años. Hay de todo».

Urgen una solución

El alcalde de Cabrejas lamenta este escenario que espera que se resuelva sin que Cabrejas tenga que cambiar su médico. «Esperemos que le concedan la comisión de servicio aunque de momento no hay noticias en ningún sentido. Él está encantado aquí pero la decisión no depende de él». A Cabrejas acude tres días en semana (lunes, miércoles y viernes) y al resto de pueblos acude según las citas solicitadas por los vecinos.

En opinión del regidor «es totalmente incoherente que con la falta de médicos que hay en Soria haya uno que se quiera quedar y vaya a tener que irse». Todo sumado «a lo despacio que está yendo todo. Entiendo que la administración tiene unos plazos pero en esta ocasión se están dilatando mucho». Y es que, en caso de que al final el médico tenga que irse, se pregunta el regidor, «¿cuánto tiempo va a tardar en ocuparse su puesto? ¿Cuánto tiempo vamos a estar sin médico?».