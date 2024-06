Chenoa cree que eventos como 'Las fiestas de Amazon Prime' en Medinaceli revitalizan el medio rural

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Chenoa es uno de los nombres propios que acude este viernes a Medinaceli para participar en ‘Las Fiestas Prime Day’ organizadas por la empresa de comercio electrónico y servicios junto a José de Rico y DJ Nano que pondrán el broche de oro con sus actuaciones a una intensa jornada que comenzará al filo de las 13.00 horas y en la que se irán sucediendo las actividades durante todo el día.

Una programación diseñada dentro de un evento único inspirado en las típicas fiestas de los pueblos para dar la bienvenida a Prime Day, el evento anual de ofertas de Amazon, que celebrará su décima edición el próximo mes de julio.

P.-Participa un año más de la mano de Amazon, en Las Fiestas Prime Day en Medinaceli, subiéndose al escenario. ¿Qué tiene preparado para el público que acuda este viernes a la villa soriana?

R.- Estoy muy emocionada de celebrar un año más junto a Amazon ‘Las Fiestas Prime Day’ esta vez en Medinaceli. Daremos la bienvenida al Prime Day, que este año celebra su décima edición los días 16 y 17 de julio. Espero que se animen todos los vecinos este viernes y se acerquen a disfrutar de un montón de actividades, como el Mercado de pequeños negocios ‘España a un Clic’, una comida popular, puestos de feria, juegos populares, activaciones con Alexa, visitar la Caja Prime y mucho más. Y habrá un reto: podremos ver el intento de conseguir el título Guinness World Records a la charanga más grande, algo que me emociona particularmente, ya que podemos ser testigos de un gran hito; ¡No hay que perdérselo! Por mi parte espero que la gente se anime a venir a mi concierto y pasemos un rato divertido y me acompañen con toda la energía.

P.- Soria es el desierto demográfico de España y actos como este ponen la provincia en el mapa. La población de Medinaceli ronda los 700 vecinos. ¿Qué medidas cree que deberían impulsarse para conseguir el asentamiento de nuevos pobladores en la llamada España Vaciada?

R.- No soy una experta en el tema, pero iniciativas como ‘Las Fiestas Prime Day’ son muy buenas para dar a conocer localidades como Medinaceli. El año pasado tuve el honor de ser la pregonera en Sotosalbos y fue maravilloso. Creo que estos eventos no solo promueven el entretenimiento y la cultura local, sino que pueden impulsar la economía y la atracción de nuevos residentes. Ojalá hubiera más iniciativas así que ayuden a revitalizar estas comunidades.

P.- ¿Es la primera vez que visita Soria y Medinaceli? ¿Qué espera de los asistentes en esta cita?

R.- No es la primera vez que visito Soria y Medinaceli, ya he tenido la oportunidad de estar. Al viajar con la gira hemos podido pasar y siempre es especial estar en estas tierras, aunque sea brevemente. Hoy lo importante es que el público disfrute al máximo y sea parte del show, sacar la mejor energía de estas ‘Fiestas Prime Day’

P.- El evento está inspirado en las típicas fiestas de los pueblos. ¿Cuál es el sentir de estas fiestas locales? ¿Cuál será su aportación?

R.- Las fiestas de los pueblos son las mejores, tienen un encanto único y especial. Crecí con ellas y siempre me han encantado. ¿Mi aportación? Espero ayudar a que todo el mundo disfrute de la música, pasen un buen rato, salten y canten que es terapia pura.

P.- La cita sirve para dar la bienvenida a Prime Day, ¿cuáles son los artículos esenciales o favoritos de Chenoa que tiene preparados en su lista de deseos para esta fecha?

R.- Pues mira hace poco fue mi cumple y me encantan los puestos artesanales y voy a buscar un capazo bonito que seguro encuentro. Todos los artículos de artesanía me encantan. Seguro que encontraré en el Mercado de pequeños negocios ‘España a un Clic’ para añadir a la lista de deseos.

P.- Entre las numerosas actividades, uno de los objetivos es conseguir reunir a la charanga más grande del mundo y entrar en el Guinnes World Records haciendo un guiño a la importancia de la música en las fiestas de los pueblos. ¿Qué opinión le merece? ¿Se logrará?

R.- ¡Hombre, se consigue seguro! Somos los reyes de la charanga y eso es un punto fuerte a favor. La música tiene un poder increíble para unir a las personas, y en España, las charangas son una parte fundamental de las fiestas ¡A por ello!

P.- ¿Qué actividades de todas las organizadas por Amazon para este día considera las más interesantes o divertidas?

R.- Me encanta descubrir nuevas marcas y productos. El Mercado de pequeños negocios ‘España a un Clic’ es definitivamente una de las actividades más interesantes para mí y estoy segura de que encontraré algunos tesoros que agregar a mi lista de deseos. Me cuesta elegir alguna actividad en concreto… intentaré pasarme por todas, a ver si me llevo alguno de los premios, ¡jeje! ¡Lo que es seguro es que nos vemos en el concierto! ¡Allí espero a todo el mundo!