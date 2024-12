Terremoto en Soria en un pueblo de la Ribera

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Nuevo terremoto en Soria y no en el noreste de la provincia, donde suele concentrarse el mayor número de temblores. Esta vez ha sido en la zona de la Ribera, concretamente en Langa de Duero, donde se localiza el seísmo, imperceptible para la población, pero con la intensidad suficiente como para quedar registrado en el Instituto Geográfico Nacional, IGN.

La magnitud del seísmo fue de 1,5, según la información que ofrece esta entidad, organismo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la cual aparece como profundidad 0. El temblor tuvo lugar a las 22.23 horas y en la siguiente localización: a una latitud de 41.6160 y una longitud de -3.3581

El seísmo pasó inadvertido en el vecindario, que no sintió ningún temblor. "Yo no he sentido nada. ¿Por la noche? No, aquí no se ha notado nada", dijo Félix Bermejo, de la Casa Rural Valle del Duero.