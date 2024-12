Divertir y ayudar por medio de fábulas recogidas en un libro

Publicado por Raquel Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Como si de una semilla se tratase, los padres de Begoña García López sembraron en ella cuando era una niña la pasión por la lectura, por los cuentos y por las fábulas. Hoy, a sus 58 años, esta mujer natural de San Leonardo de Yagüe, ha conseguido uno de sus sueños: escribir su primer libro, recogiendo todas esas lecturas que escuchaba de pequeña y que le estaban dando, -sin sus padres saberlo-, el proyecto personal que crecería muchos años después, recuperando aquellas historias llenas de aprendizaje.

Sobre todo fueron las fábulas y leyendas que le narraba su padre las que hoy se han convertido en la base de su obra literaria. “Mi madre me contaba los clásicos, como ‘Los tres cerditos’ o ‘Los siete cabritillos’ y los cuentos de mi padre eran inventados por él mismo, con fábulas de enseñanza”, explica Begoña García, que este viernes presenta su obra ‘Animales Divertidos’ en el Círculo Amistad Numancia, en la sala Gerardo Diego a las 20.00 horas.

Allí, en una exposición de unos 40 minutos de duración, la autora mostrará algunas de estas fábulas recreadas por ella en parajes muy conocidos de la provincia de Soria y que tienen un trasfondo principal, el de divertir y ayudar por medio de historietas creadas con animales que enseñan mucho de la vida real y de los problemas con los que nos encontramos a diario todos, desde los niños, los jóvenes y hasta los más mayores.

“Hacer este libro ha sido una experiencia maravillosa para mí”, señala Begoña García, confesando que disfrutó mucho escribiendo, “me sentía como mis personajes, es decir, viviendo cada situación. He intentado que cada cuento que se narra en este libro sirviese de ayuda, ese es mi principal objetivo. Respecto al proceso, pues también ha sido bonito porque todo era nuevo para mí, ya que soy la editora y la autora de mi propio libro. Lo he financiado todo yo”.

Su presentación en estos meses de su obra está siendo todo un éxito, desde Institutos donde se muestran estas fábulas que ayudan a los jóvenes ante diversos problemas, hasta en residencias de mayores, donde se han divertido escuchando y conociendo a la par muchos rincones de Soria. “Como dicen los profesores, es difícil captar la atención de los alumnos, sin embargo, tengo el honor de deciros que están súper atentos cuando les presento mi libro, también es verdad que intento hacerlo divertido”, añade García.

Begoña trabaja en Información y Turismo en San Leonardo, donde lleva también exposiciones itinerantes en el museo. De su pueblo, asegura Begoña estar muy sorprendida y agradecida con la aceptación que este libro ha tenido entre los vecinos. “La respuesta ha sido fantástica, me he sentido querida. Tuve la suerte de presentar mi libro en el Teatro-Cine y cuando vi la platea llena me emocioné como una niña pequeña, fue una experiencia muy agradable”.

Su libro se vende al módico precio de diez euros, de los cuales un euro va destinado a la ayuda contra el cáncer. "Además, para mí resulta muy bonito poder decir que la Diputación de Soria me ha comprado unos ejemplares y los ha llevado a bibliotecas, por considerarlos didácticos. Así que no puedo estar más contenta”, concluye la autora.