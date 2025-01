La Fortaleza Califal de Gormaz, en el cupón de la ONCE para repartir 'El Sueldazo'

Cupón de la ONCE con la imagen de la Fortaleza Califal de Gormaz.HDS

La fortaleza califal o castillo de Gormaz es una de las estampas de las que presumen en Soria por ser la mayor de Europa y por tanto de la provincia. No obstante, para cinco afortunados será mucho más el sábado 1 de febrero. La ONCE la ha elegido para protagonizar su cupón y será la encargada de conceder 'El Sueldazo' así como los cuatro sueldos para toda una década. Como para no quererlo.

La Fortaleza Califal de Gormaz es la imagen del cupón de la ONCE del sábado, 1 de febrero. Cinco millones y medio de cupones animarán a visitar este monumento emblemático de la arquitectura militar erigido en la ciudad soriana.

Luis Alberto Pareja Gallegos, Director de la Agencia de la ONCE en Soria, Rodrigo Gonzalo Ramírez, Vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla Y León, Pablo Villar Palomar, alcalde de Gormaz y representante de la Diputación de Soria, han presentado este cupón.

La Fortaleza Califal de Gormaz es de origen andalusí y es visible desde muchos kilómetros de distancia. Fue pieza clave de la defensa musulmana contra los reinos cristianos del norte, y es la más grande de Europa en su clase. Cuenta con dos zonas diferenciadas y separadas por un foso, hoy cubierto: el alcázar y el recinto amurallado. En el alcázar se encuentra la torre de Almanzor (siglo X), la sala de armas y la Torre del Homenaje.

Es un recinto amurallado, de unos 1.200 metros de perímetro, 446 de largo y 60 de ancho, con forma alargada en dirección este-oeste. Tiene 28 torres y sus murallas alcanzan los 10 metros de altura.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.