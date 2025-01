El PSOE critica los incumplimientos del PP en el proyecto del aeródromo de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE criticó que el proyecto para la promoción, desarrollo y captación de empresas en el aeródromo de Garray, que la Diputación suscribió con Layonair, no se puede cumplir porque después de cuatro años no están ejecutadas las obras.

Así lo trasladó el diputado Carlos Llorente que reclamó ayer una comisión monográfica, en la que esté presente la empresa, para abordar si los incumplimientos modifican el contrato inicial, y dejó caer que «a lo mejor tenemos que dar una indemnización a la empresa»-

Los incumplimientos, a juicio del PSOE, son varios. El primero es el plazo de las obras de ampliación del aeródromo, que se fijó en 2021; el segundo, es la dotación de la pista será más pequeña de la prevista, de dos metros de longitud en lugar de tres, y el tercero, la imposibilidad de que Layonair pueda disponer de dos parcelas en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) para la construcción de hangares, porque en la actualidad pertenecen a otras empresas.

Con esta situación «necesitamos saber la opinión de Layonair, su punto de vista», manifestó Carlos Llorente. El diputado socialista también planteó dudas y requirió información sobre el estado actual de la gestión del aeródromo tras quedar desierta la última licitación.

Llorente repasó la situación del proyecto del aeroparque que el PSOE consideró que «es tractor», para la provincia y dijo que su grupo lo había apoyado siempre, a la vez que criticó «la incapacidad» del equipo de Gobierno para sacarlo adelante y que hasta ahora ha supuesto un desembolso de 12 millones de euros, «cuando nos dijeron al principio que no nos iba a costar nada a los sorianos».

El grupo político de la oposición en la Diputación se refirió al contrato que firmó con Layonair tras adjudicarle la promoción, desarrollo y captación de empresas en el aeródromo de Garray.

Indicó que solo se ha trabajado en la primera parte, correspondiente al desarrollo del proyecto, por lo que se abonaron 150.000 euros, pero no se ha llevado a cabo la segunda parte correspondiente al trabajo de captación de empresas, porque no están las infraestructuras realizadas, en referencia a la ampliación de la pista y la construcción de los hangares.

Para el diputado socialista, el equipo de Gobierno se precipitó a la hora de sacar a licitación de este contrato porque las infraestructuras necesarias no estaban hechas y, después, no se han cumplido los plazos comprometidos, dado que la obra debería estar hecha en 2021.

Llorente reprochó al equipo de Gobierno que en el inicio de este proyecto se anunció que no era necesaria una declaración de impacto ambiental y después que «hemos visto que no solo era necesaria, sino que se ha tenido que hacer y además limita a dos operaciones anuales para aeronaves y no más de 20 operaciones para aviación comercial».

El diputado también reclamó información sobre la gestión, el importe cobrado por las tasas, «ahora hay un avión Hércules estacionado, ¿quién lo paga?», se preguntó.

Insistió en que es necesaria una comisión monográfica sobre el proyecto en el aeródromo, «en la que nos expliquen qué es lo que quieren hacer», dijo Llorente que echó de menos no haber redactado un plan de viabilidad para este proyecto, «en el que presidente ahora habla de rentabilidad social». Por ello invitó a sentarse todas las partes para aclarar los términos del contrato del proyecto del aeroparque.