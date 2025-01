Señales boca abajo en pueblos de Soria. Una protesta con ecos desde Europa

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Varios pueblos de Soria, concretamente de la zona oeste, han aparecido con sus carteles de entrada o las señales de tráfico boca abajo. Los topónimos de localidades como San Esteban de Gormaz, Andaluz, Zayas de Báscones, Alcoba de la Torre o Matanza de Soria están al revés. Más allá de que pueda parecer una gamberrada, todo apunta a que es una novedosa forma de protestar. Comenzó en los Países Bajos, se ha extendido por Cataluña y ya llega a varias provincias y Comunidades de España. A la vista estaba, porque ya se han recolocado.

Según fuentes vecinales consultadas por este medio y que confirmaron los hechos, se trata de una "acción reivindicativa" realizada por "personas de la zona". La intención es mostrar que se debe dar la vuelta a las cosas, señalando a la política europea. De hecho son varios los países de la Unión Europea en los que se han realizado este tipo de acciones.

La flecha hacia Andaluz, colocada del revés.HDS

El motivo original era una queja de la agricultura y ganadería contra las administraciones por hacer 'todo al revés'. De esta forma se pretendía dejar constancia del malestar por la situación del campo. La fecha se acerca curiosamente al inicio de las movilizaciones y tractoradas que a principios de 2024 tomaron las carreteras de Soria, con réplica en toda España.

Preguntados tanto el subdelegado del Gobierno en Soria como la Guardia Civil a primera hora de la mañana de este jueves, Miguel Latorre afirmó que "desconozco la circunstancia y de hecho no sé si ha habido alguna denuncia" por el momento, mientras que desde la Benemérita se apuntó que "tenemos conocimiento en otras provincias, pero en Soria ahora no", siempre teniendo en cuenta que los hechos eran aún recientes. No obstante, fuentes vecinales consultadas incidieron en haber visto de primera mano los hechos, "extrañados" por la aparición de carteles "del revés".

La señal hacia Matanza de Soria, 'cabeza abajo'.HDS

A pesar de que es una forma de protesta rural que difícilmente puede causar incidencias al tráfico, lo cierto es que puede acarrear consecuencias para los autores si bien por el momento no se han adoptado medidas más allá de colocarlos en su sentido habitual de lectura.

El Artículo 58.2 de la Ley de Tráfico señala que salvo causa justificada se prohíbe "instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización de una vía sin permiso del titular de la misma o, en su caso, de la autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión del tráfico o de la responsable de las instalaciones".

El acceso a Alcoba de la Torre, con la señal boca abajo.HDS

El Artículo 385.1 del Código Penal señala que "será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: 1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio". En el caso de las señalas del revés en pueblos de Soria obviamente han mutado, pero lo del "grave riesgo" no parece acreditado. Lo de la sorpresa para los conductores, sí.