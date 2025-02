Ana Carazo se lleva el Premio a Mejor Enóloga

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La enóloga y viticultora soriana Ana Carazo recibió ayer el premio a Mejor Enóloga de los galardones ‘Isabel Mijares de Mujeres del Vino’. El acto de entrega tuvo lugar en el marco de la Barcelona Week Wine, que arrancó ayer y se celebrará hasta mañana, 5 de febrero El jurado ha destacado la gran profesionalidad de Ana Carazo y el trabajo que ha realizado en un mundo masculizado.

El Premio Isabel Mijares de Mujeres del Vino, se estrenó ayer en la Barcelona Wine Week. Inspirado en la primera enóloga y directora de una bodega en España, reconoce la labor de las mujeres en el sector.

El galardón lleva el nombre de una de las mujeres que ha sido un referente en el mundo del vino. Mijares falleció el febrero del pasado año en Madrid a la edad de 81 años.

Rinde un homenaje a las mujeres pioneras y referentes en el mundo del vino, a la vez que visibiliza el trabajo que realizan en el sector, impulsando su desarrollo, innovación y proyección internacional.

Ana Carazo se ha llevado un premio al que optaban otras cuatro enólogas: Marta Casas , de Pares Balta – DO Penedès; Mireia Torres , de Jean Leon , DO Penedès; Adriana Ochoa, de Bodegas Ochoa , DO Navarra y Gemma Plaza, de Castell del Remei .Tomàs Cusiné .Cérvoles Celler .Cara Nord Celler , DO Costers del Segre DO Conca de Barbera.

Los premios incluyen otras ocho categorías con las que se reconocen en trabajo de las mujeres en otros ámbitos, todos dentro del sector. De esta manera al de mejor enóloga se entregaron los premios a Mejor comunicación, Mujer directora de bodega, Mujer sommelier, Mujer nueva generación/nuevo proyecto, Mujer del año (innovadora), Mujer comercial del vino, Mujer viticultora, Mujer chef Wine Lover.

Ana Carazo, desde su bodega La Loba, en Matanza (Soria), elabora vinos bajo la Denominación de Origen Ribera del Duero, gracias a la uva de viñedos centenarios, la gran mayoría prefiloxéricos. Debido al sistema de plantación en vaso todos los trabajo se realizan de forma manual, y a ello le sumamos que las plantaciones están repartidas en minifundios, lo que hace más costoso y laborioso el trabajo en el viñedo.

Finalizada su decimotercera vendimia, Ana Carazo ya mira a la próxima temporada con la ilusión de estrenar su primer vino blanco, La Negra, de la variedad Albillo Mayor.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, se congratuló del premio, del que dijo que «es un orgullo para nuestra provincia y un ejemplo del talento y el liderazgo femenino en el mundo del vino».