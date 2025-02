Una móndida solidaria y centenaria: Florentina Martínez Izquierdo cumple 100 años

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Florentina Martínez Izquierdo ha celebrado este martes su centenario acompañada de familiares, vecinos y residentes que se han acercado al Centro Residencial Nuestra Señora de la Peña, donde ha oficiado una misa el párroco de la localidad Antonio Arroyo y a continuación la vicepresidenta María José Jiménez, le ha hecho entrega de la placa conmemorativa y del pergamino con el acta de su nacimiento. El alcalde de la localidad, Carlos Martínez Izquierdo le ha obsequiado con un ramo de flores y le ha transmitido la felicitación de toda la corporación. Por su parte el que fuera presidente de la Diputación, Efrén Martínez, también ha querido transmitirle su felicitación puesto que les unen lazos familiares.

Flor como la conocen en su pueblo, nació en San Pedro Manrique un 18 de febrero de 1925 en el seno de una familia de labradores. Su familia estaba formada por cinco hermanos, tres hermanos y dos hermanas ocupando ella el tercer lugar, en la actualidad sólo viven Catalina -su hermana pequeña- y ella.

Fue a la escuela hasta cumplidos los 9 ó 10 años, muy joven, con tan solo 14 años, queda huérfana de madre, circunstancia que le obligó a hacerse cargo de sus hermanos, de las tareas del hogar y del trabajo en el campo.

A los 30 años de edad como marca la tradición, fue elegida Móndida, acontecimiento que no olvida y que recuerda con un enorme cariño, le viene a la memoria la cuarteta que recitó y destaca como día más emotivo y entrañable de las Fiestas de San Juan “la Víspera” día 23 de junio cuando la Virgen de la Peña baja a la Ermita del Humilladero…. Durante muchos años fue “Vestidora de las Móndidas”, todo un arte que pasa de generación en generación y que se ha mantenido a lo largo de los tiempos.

Aproximadamente durante veinte años de 1936 a 1956, ejerció una labor solidaria con los más necesitados en el llamado Centro Rural de Higiene junto con sus compañeras Paca, Facun, María Jesús… donde se prestaba “el auxilio social”, repartían medicinas, vacunas, alimentos, leche en polvo, queso, azúcar… a las personas con menos recursos del entorno y en especial a los niños. Realizaban este servicio durante la semana, pero era el lunes, día de mercado en San Pedro, el de más trabajo y más concurrido ya que, se trasladaban muchas personas de toda la comarca. Estos años los recuerda muy satisfactorios y se muestra muy orgullosa de esta labor porque Flor siempre ha sido una persona muy entregada y solidaria con los demás. Cuenta una anécdota que no olvida y es que asistió a un parto de una prima suya antes de que llegase el médico.

Se casó con Servando, hijo de sampedrana aunque él no residía en el pueblo, parte del verano lo pasaba en San Pedro. Al casarse, el matrimonio se trasladó a vivir a Caparroso (Navarra), no tuvieron hijos. Ella trabajó en las fábricas de conservas de pimiento, esparrago, etc. Cuando fallece su marido, pasa largas temporadas en Barcelona con Catalina su hermana, ciudad en la que se encuentra a gusto y contenta. Estando en Barcelona, decide regresar a San Pedro para ayudar en la casa familiar a su padre y a su hermano Tanis.

Hace ya mucho tiempo que vive en la residencia Nuestra Señora de la Peña de la localidad, prácticamente desde los inicios, se muestra contenta, es una persona sociable, participativa. La vida le ha hecho una mujer fuerte, valiente luchadora y un pilar fundamental en su familia.

Flor tiene una buena memoria, le gusta jugar a las cartas, hacer gachillo, gimnasia y asiste a misa todos los martes, jueves y sábados en la residencia, es una persona muy religiosa y muy querida en el pueblo, recibe muchas visitas, vecinos y familiares.