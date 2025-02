Viven en Menorca y su deseo no es ir al Caribe, es viajar a su pueblo en Tierras Altas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Hay quien sueña con viajar al Caribe a unas buenas vacaciones, a La India para reencontrarse a sí mismo o a las majestuosas capitales de Centroeuropa. Pero para dos ancianos residentes en Menorca su anhelo es más sencillo. Quieren volver a ver, una última vez, su pequeño pueblo de Tierras Altas en Soria. Acrijos, hoy despoblado de gente, sigue poblado de recuerdos de juventud truncados por una emigración necesaria en tiempos de penurias.

El vídeo está en X (antes Twitter) a través del perfil de su nieto, 'El Cromas', y ya pasa de las 470.000 reproducciones. Tampoco faltan los comentarios para apoyar un viaje que por edad y estado de salud se antoja muy complicado en solitario, pero no tanto en compañía.

"Acabo de comer con mis abuelos, como otros muchos días", explica el autor en un vídeo. "Pero hoy, al acabar, una espina se me ha quedado clavada en el corazón. Siempre suelo preguntarles por ellos cuando eran jóvenes, pero esta vez me he acordado de que me faltaba preguntarles por el 'ellos' de ahora".

Sentados a la mesa, 'El Cromas' les explica que "tengo una pregunta que a mi cabeza le da vueltas. Sois mayores ya . Antes de ir al cielo como aquel que dice, ¿qué os gustaría hacer?". El abuelo lo tiene claro. "Se lo he dicho muchas veces, que me gustaría ir a Soria. ¿Te lo he dicho muchas veces, no? Me gustaría ir a Soria. Me gustaría pasar por Acrijos para recordarlo otra vez. Me haría ilusión ir".

El youtuber y nieto relata que Acrijos es "un pequeño pueblo que mi abuela tuvo que abandonar por falta de recursos y alimentos". La abuela añade que "me adoptó una familia de aquí, de Menorca", que es donde reside la pareja .

"O sea, que si tuvieseis que hacer algo antes de morir, sería ir a Soria", pregunta de nuevo. "Yo... sí", confiesa el abuelo secándose las lágrimas. "Sí".

El vídeo finaliza con los abuelos frente al mar, ella sentada en su andador y él con el bastón. "Imagino que no piensan salir de la isla en la que viven por lo lejos que está este pueblo, por la edad y los años que arrastran. Para ellos viajar solos es como arrastrar siete caballos en un carro cuesta arriba. Pero si no viajan solos...", deja caer el nieto.

Las reacciones no se han hecho esperar y el vídeo supera las 470.000 reproducciones, casi 40 veces el número de seguidores del perfil de 'El Cromas'. Entre los comentarios, aunque hay de todo, una gran mayoría apuesta por hacer posible ese sueño, el de regresar a un pequeño pueblo de Soria que tuvieron que dejar atrás en busca de un futuro y que ahora añoran frente a un muelle muy distinto a Tierras Altas.