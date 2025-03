Un pueblo de Soria se moviliza para frenar una planta de biometano

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Como respuesta al proyecto de construcción de una planta de biometano en San Esteban de Gormaz (Soria), han surgido voces de preocupación entre los vecinos del municipio.

La ciudadanía se ha organizado a través de la plataforma ciudadana ‘San Esteban por la defensa de nuestra calidad de vida’, para expresar su rechazo al proyecto y manifestar su preocupación por la falta de transparencia y los posibles impactos negativos que esta planta podría tener en la calidad de vida, el medio ambiente y la economía local.

Por su parte, el Ayuntamiento se muestra abierto a resolver cualquier duda al respecto y defiende trabajar dentro de la legalidad.

La plataforma denuncia la falta de transparencia en la información proporcionada por la empresa responsable del proyecto, que contempla una inversión de 10 millones y 15 empleos, y ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de San Esteban respuestas claras y detalladas sobre el impacto ambiental y socioeconómico de la planta.

Entre sus preocupaciones, alegan que «poco se sabe sobre el suministro de residuos, el almacenamiento y la gestión de los digeridos».

Con respecto a los requerimientos de información sobre el proyecto, desde la plataforma aseguran que la documentación solicitada al Ayuntamiento se ha proporcionado «de forma sesgada, divagando entre ideas muy genéricas sobre las bondades del biometano , sin entrar en los efectos medioambientales que puede generar».

Además, justifican que una charla informativa, celebrada el pasado 20 de febrero, «resultó ser más confusa y menos tranquilizadora de lo esperado, ya que las pocas preguntas que se pudieron hacer no resolvieron las dudas del público asistente».

Por ello, la plataforma ha iniciado una recogida de firmas en change.org, impulsada por Raquel Moreno, que, junto a las recabadas en algunos establecimientos locales, superan las 1.000. Con estas, planean dirigirse al propio Ayuntamiento y a otras instituciones como la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria y el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

«Queremos anticiparnos a la concesión de la licencia si no se realiza un proyecto que cumpla con todas las normas municipales, medioambientales y socioeconómicas», explican.

En cuanto a los próximos pasos, la plataforma celebrará un acto público el próximo 14 de marzo «para seguir informando a los vecinos», asistirá a la manifestación en Valladolid el 22 de marzo, «para poner voz, con muchos otros pueblos, a la necesidad de hacer un plan que revise la viabilidad y riesgos de la implantación de estas plantas en nuestros pueblos».

Después, «llegará el momento de movilizarnos en nuestro pueblo, además de alegar contra este proyecto en concreto», exponen.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Daniel García, llama a la calma y denuncia que la situación se ha convertido en una estrategia política de la oposición.

«Creo que la situación se está politizando, que la oposición, tanto de aquí como del entorno, está intentando aprovechar esto como una baza electoral y no lo entiendo», explica.

Sobre la reunión celebrada, el alcalde argumenta que se trató de un encuentro «con expertos neutrales e investigadores» y que «gente del pueblo y de esa plataforma estuvieron allí y se les atendió». Añade que la plataforma entregó «un documento el 18 de febrero y se dio respuesta a todas sus preguntas» y que se analizarán las firmas recogidas «por el bienestar de todos».

«Nosotros vamos a revisar toda la documentación y estaremos encantados de atender a la plataforma porque venimos para hacer lo mejor para San Esteban. No entendemos todo este pánico y este miedo que se está generando. Invito a toda persona que me vea por la calle y tenga inquietudes sobre este tema, que me pare o que me llame por teléfono. El Ayuntamiento no es promotor, tiene que hacer cumplir la legalidad y si esa instalación cumple y la rechazamos, estamos prevaricando», puntualiza el alcalde.