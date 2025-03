La Diputación reclama al Ayuntamiento de Soria las cuentas del CTR de Golmayo

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Nuevo desencuentro entre la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de la capital esta vez a cuenta del Centro Tratamiento de Residuos (CTR) de Golmayo. Y es que, tal y como informó este lunes el presidente provincial, Benito Serrano, desde la Diputación van a solicitar al Consistorio capitalino las cuentas de este organismo «para tener la certeza de que todos los miembros estamos cumpliendo y que las aportaciones que estamos haciendo nosotros sean correspondidas».

En este sentido, Serrano aseguró que «no es que yo tenga sospechas, que yo no sospecho ni de nada ni de nadie, simplemente que aquí no están estos datos. No tenemos confirmación de que las aportaciones que estamos haciendo nosotros sean correspondidas. No tenemos acceso a las cuentas por lo que las hemos reclamado y algunas no nos las han dado».

Y es que, este lunes, la Junta de Gobierno de la Diputación aprobó la aportación del sellado de cuarto vaso del CTR de Golmayo del segundo semestre de 2024. La Diputación forma parte del Consorcio del CTR junto al Ayuntamiento de Soria «y realizamos aportaciones periódicas, en este caso semestrales». Una aportación que se calcula por kilos y «en función de lo que cada organismo deposita, se paga». La institución provincial en el segundo semestre de 2024 ha aportado 7.176,25 toneladas a un precio de 3,3 euros la tonelada sale un total de 21.744,04 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Soria ha aportado 4.111,65 toneladas que resultan 12.458,30 euros.

Tras estas cifras saltó la liebre al informar Serrano de que van a solicitar al Consorcio «que nos facilite cuentas de cuánto dinero hay desde el tiempo que llevamos aportando. Si todos los miembros del Consorcio estamos aportando en tiempo y forma. Queremos tener la certeza de que todos los miembros estamos cumpliendo».

Legalmente, aseguró Serrano, «la presidencia debería ir por aportación, es decir, el que más aporta debería tener la presidencia, que en este caso es la Diputación. Pero hace años, en tiempos de Antonio Pardo, se decidió por un problema de adscripciones de técnicos y de gestión, que lo llevase el Ayuntamiento de Soria. Siendo yo presidente y en virtud de algún encontronazo que tuvimos llegando a utilizarse el voto de calidad del alcalde, pedimos recuperar la presidencia. Pero en conversaciones posteriores llegamos a un acuerdo y la presidencia la mantiene el Ayuntamiento de Soria». Ante todo este escenario «se está redactando un informe que será remitido de forma inminente al Ayuntamiento de Soria en el que se pedirán los años que los técnicos consideren».