Los vecinos de Torralba del Moral luchan contra Adif por mantener sus casas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los vecinos del poblado ferroviario de Torralba del Moral están en pie de guerra contra Adif que busca echarlos de sus casas. José Antonio Cobollo, uno de los afectados, indica que «somos un grupo de 15 familias que, tras la palabra de Adif de que nos vendería las casas, hemos invertido dinero en ellas, además de todos los recuerdos que atesoramos en ellas». Y es que, añade, «las casas son de 1959, cuando se construyó la estación nueva. Eran las casas de los trabajadores ferroviarios que ahora han pasado a sus hijos. Siempre las hemos mantenido en régimen de alquiler, pagando entre 115 y 145 euros al mes según los metros de cada una, además de IBI y basuras», especifica apuntando que «para nosotros las casas tienen un valor incalculable y queremos comprarlas a precio de mercado pero Adif se niega. Tenemos demanda de desahucio y estamos en los juzgados». Sin embargo, «seguimos pagando el alquiler cada mes y en los recibos Adif pone ‘por ocupación indebida en vivienda de Torralba del Moral’».

Hace «seis o siete años», continúa Cobollo, «Adif construyó tres depuradoras y una potabilizadora para poder abastecernos. Sin embargo, es una inversión de miles de euros que hizo y que está allí muerta porque nunca han llegado a funcionar». Los vecinos «tenemos agua corriente para poder ducharnos y lavar, pero no es potable así que para beber y para cocinar tenemos que comprar garrafas».

Durante el pasado fin de semana los vecinos afectados se concentraron frente a la estación «aprovechando el paso del Torrezno Express para hacer pública esta denuncia» poniendo el acento en que de las 50 viviendas que conforman esta barriada ferroviaria quedan 15 ocupadas «que han sido mantenidas íntegramente por los inquilinos, a las que Adif ha ido rescindiéndonos los contratos se encuentran tapiadas provocando un abandono en su mantenimiento, hasta que la cubierta aguante, momento en el que entrarán en ruina total». Y es que, asegura Cobollo, «cuando una familia se va, Adif tapia las puertas y ventanas de la vivienda».

El poblado ferroviario de Torralba del Moral «es, con mucho, el más extenso e importante de la provincia de Soria constituyendo un patrimonio ferroviario que debido a un uso parcial y al abandono del mantenimiento de muchas infraestructuras está en riesgo de perderse irremisiblemente, y que ahora nos llaman a la nostalgia y a pensar en la oportunidad perdida. No para Adif que con su forma de actuar no da valor a su patrimonio, que siempre ha estado defendido y cuidado, por el “sentir ferroviario de sus inquilinos, hijos e hijas de sus trabajadores, en la mayoría de los casos», aseguran los afectados a través de un comunicado.

De las 50 casas existentes ahora solo quedan 15 casas habitadas, «unas por pérdida de los litigios con Adif, algunas demandadas y las que no lo están esperando que les llegue la demanda, ya que muchos inquilinos han decidido abandonarlas». Y es que, no hay que olvidar que «no hay iluminación en las calles, se cortó en los años 90». A ello se une que «las depuradoras que instaló Adif por el año 2018, no funcionan y producen fuertes olores, por una mala ejecución de la obra sumando que la potabilizadora que instaló Adif, nunca entró en servicio y el agua (no potable) llega desde el túnel a un depósito de precarias instalaciones». En este sentido, continúa la nota, «solamente hay agua en un grupo de viviendas las otras están sin agua corriente, o llega de forma intermitente».

Todo ello sin olvidar «la rescisión unilateral por parte de Adif del contrato de alquiler así como la pérdida del litigio con Adif que no ha renovado los contratos a ninguno de los inquilinos, sin ninguna justificación y de forma unilateral desde 2023. Nos ha informado de la situación por escrito, requiriendo el abandono de la vivienda. En el caso de no dejar la vivienda, estaríamos ocupándola indebidamente, y nos indica que procederá a seguir cobrándonos el mismo alquiler, pero sin ningún contrato, que es lo que estamos haciendo actualmente, más el pago del IBI y la tasa de basuras al Ayuntamiento de Medinaceli, que se inhibe de sus responsabilidades con los ciudadanos de dar agua potable, limpieza de calles y su alumbrado, como unos mínimos a costa del cobro del IBI, alegándonoslos que el propietario es Adif». En resumen, con este escenario, «Adif tiene ahora 15 viviendas ‘okupadas’ que pagan al arrendador que es Adif, y que cumplen con las responsabilidades del ciudadano de pagar los impuestos y tasas a los gobiernos locales. Ya se han celebrado varios juicios, donde los inquilinos han tenido que abandonar sus casas (las de Adif), pero los recuerdos, la historia de los antepasados se ha quedado en esas paredes».