Empresarios y FOES alzan la voz por el impacto del cierre del puente medieval en San Esteban

Se cumple un mes del corte al tráfico del puente medieval de San Esteban de Gormaz y el tejido empresarial sigue enfrentándose a los estragos económicos de una situación que se alarga demasiado en el tiempo. Empresarios de la localidad, junto con FOES, exigen soluciones inmediatas que permitan paliar los graves problemas que les está causando el cierre de esta infraestructura.

El aumento de los costes de transporte, las modificaciones en las rutas y los horarios, y la reducción de la actividad económica son algunos de los problemas que afectan directamente a la productividad y a la sostenibilidad de las empresas locales. En palabras de la directora general de FOES, Mª Ángeles Fernández, los empresarios “están asumiendo mayores costes, no solo económicos, sino también de salud, mayores esfuerzos físicos y afecciones psicológicas”, explicó. Algunos incluso plantean tomar decisiones más drásticas si la situación continúa sin resolverse.

Las dificultades en las entradas y salidas de suministros, la reducción de clientes y los problemas logísticos y laborales han llevado a varios sectores al límite. Desde el ámbito de la construcción, Maite Hernando propietaria de empresas locales como Construcciones Hernando y Dueña y Distribuciones Palacios explicó que, con su planta de hormigón situada al margen izquierdo del río ahora debe recorrer 70 kilómetros en lugar de 7, lo que incrementa los costes y el tiempo de entrega. Con respecto a su empresa de distribución de bebidas, Hernando mencionó que afecta su relación con los clientes, quienes deben hacer compras mayores debido a la dificultad de visitas frecuentes. "Si la situación se prolonga, podría tener que negociar un ERTE con mis casi 40 empleados porque a la administración no le podemos recriminar estos costes”, explicó.

Desde el sector alimentario, Eva del Castillo, de la panadería Mario y Eva, compartió deben levantarse más temprano para cumplir con los horarios de reparto a localidades como Ayllón. "Pasamos el pan cada día con un carrillo, como antiguamente. Nos conlleva más trabajo y pedimos una solución ya, un puente alternativo y un puente definitivo," expresó. En representación de la hostelería, Valentín Perdiguero, del Bar Perdiguero, lamentó la disminución de clientes debido a la dificultad de acceso. “Nos está hundiendo, hay muchos restaurantes a los que les están bajando las ventas y es un cúmulo de cosas que son insostenibles. Nos afecta a todos, en lo moral y en lo psicológico”, comentó.

Por su parte, Daniel Heras, de la bodega Señorío de Aldea y Numantia Metal, calculó que cada salida le supone unos 150 euros adicionales. “Tienes que hacer 45 minutos, en el mejor de los casos, con los costes que eso supone”, señaló. En cuanto al transporte de mercancías, añadió que las empresas intentan agrupar los pedidos y alegó que “no es suficiente que arreglen el puente actual porque puede volver a fallar”, sino que “necesitamos una solución alternativa y otra definitiva, que debería ser un puente para que Soria salga de la Edad Media”, recalcó.

Sin embargo, las consecuencias también afectan al sector agrícola. Javier Inés, agricultor y representante del Canal de Olmillos, compartió las dificultades de trasladas maquinaria entre parcelas, lo que implica tiempos improductivos y mayores costes. "Se piensan que los vehículos agrícolas son como los coches, que van a 80 kilómetros por hora, pero van a 20 kilómetros por hora para llevar todos esos aperos y hacer las labores. Los aperos sufren roturas y hay que arreglarlos, los talleres están a un lado del puente y la maquinaria al otro y eso se ve incrementado con los costes y los tiempos que conlleva”, argumentó.

Desde el sector vitivinícola, David Hernando, viticultor y socio de la bodega Antídoto, añadió que la población está dividida en torno al río y esto influye en el día a día en la bodega. "Tenemos a una serie de personas contratadas que viven a un lado y al otro del puente, muchos de ellos con niños que tienen que levantarse antes para cumplir sus horarios de trabajo y adaptarse a la nueva situación. Psicológicamente, esto también afecta a muchas personas," comentó Hernando. A nivel logístico, tienen el problema tanto de recibir y enviar pedidos, como de avisar a los transportistas de que cojan una ruta alternativa por Langa de Duero, ya que muchos desconocen la situación. "El puente de Langa también puede erosionarse y si se destruye ya sí que estamos incomunicados y el próximo paso sería irnos a Aranda de Duero”, explicó.

Hernando, que trabaja en 12 localidades dentro de la comarca, explicó que, como viticultor, tiene viñas a un lado y al otro del puente, en diferentes municipios, lo que supone desplazar maquinaria. "Si ya de por sí nuestro sistema de cultivo con pequeñas parcelas que suponen mucha inversión en tiempo de desplazamiento de una parcela a otra, sumar una hora de ida y otra de vuelta para poder guardar la maquinaria, son dos horas de trabajo que no son productivas, solo son de transporte. Esto me ha obligado a buscar otra nave en este lado del puente para trasladar toda la maquinaria para poder trabajar en la zona norte del río”, añadió.

Con incertidumbre, los empresarios coincidieron en la necesidad de “soluciones rápidas, fiables y seguras” sin olvidar la importancia de una segunda alternativa con un puente moderno, que no sea medieval y que les permita llevar una vida normal. Desde FOES insistieron en que los problemas logísticos afectan no solo a San Esteban y su comarca sino también a la provincia y a Pinares, que recibe mercancías por la N-110. "Es un auténtico drama desde el punto de vista empresarial y humano", subrayó Fernández, quien pidió soluciones definitivas y rápidas. "El puente no es solo una infraestructura, es algo que conecta dos lugares y las oportunidades económicas y de negocio de la zona", concluyó.