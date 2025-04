Diputación quiere que AESA resuelva ya el expediente del ATI y superar el ‘limbo’

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, se refirió ayer al revuelo causado tras las declaraciones realizadas por el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta y el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez, en las que indicaba que las obras de ampliación en el aeródromo de Garray dependen de las conversaciones entre la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Junta «para dilucidar» competencias en materia aeronáutica.

Serrano confirmó que la Diputación conocía desde hace 15 días esta situación «cuando nos dijeron que se estaba produciendo ese traspaso de competencias y hemos hablado con AESA, con la Junta... Y a día de hoy no puedo decir quién va a resolver. Si resuelve AESA tenemos todo el expediente prácticamente hecho». En su opinión, «lo lógico es que una vez que está el expediente a falta de un informe definitivo el que lo ha empezado, lo resuelva pero no puedo confirmar si va a ser AESA o se va a traspasar a la Junta. Si se traspasa, probablemente supusiese un retraso que ninguno queremos por lo que estamos peleando para que se resuelva donde se inició, que parece lo lógico».

En este momento, explicó, «hay una comisión técnica de transferencias que es quien lo está estudiando y de la que nosotros, lógicamente, no formamos parte por lo que estamos a la espera de que alguien nos concrete si va a ser la Junta o va a ser AESA quien tenga que resolver este dilatado expediente».

A esto se une, incidió el regidor provincial «que hace escasos días la Diputación llevó a la Junta de Gobierno el cambio de gestor que también tienen que autorizarlo y a día de hoy no sabemos quién lo tiene que autorizar». Ante este escenario, aseguró, «plazos yo no puedo dar porque estaría mintiendo. Lo desconocemos».

Si el expediente pasara ahora de manos de AESA a la Junta «yo no sé el tiempo que tardaría en resolverlo. Pero si nos están diciendo que todos los documentos los tiene AESA y que solo falta la resolución debería ser mucho más rápido que resuelva quien ha tramitado el expediente que volver a pedir otra vez todos los informes ambientales y todo lo que conlleva. Esperemos que el sentido común se imponga y que AESA resuelva en tiempo y forma». Y añadió: «No voy a entrar en lo que he leído por ahí de si hay manos o no hay manos. Si tienes un expediente iniciado, tramitado, ya dilatado en el tiempo, en el que se han pedido todas las aclaraciones habidas y por haber, resuelve este expediente y que sean nuevos proyectos los que se transfieran a la Junta». Y es que, aseguró Serrano, «llevamos más de un año y pico esperando la resolución y presentando las aclaraciones posteriores que se nos han pedido de muchas cosas. Pero una vez que las has pedido, resuelve. No se las voy a dar a otro para que vuelvan a estudiar el expediente, vuelvan a pedir informes... Volviendo casi casi a la casilla de salida. No tendría lógica. A día de hoy estamos a expensas simplemente de que nos den el ‘ok’».

Este escenario no cambia la apuesta de la Diputación por el ATI. «Siempre he hablado del ATI como un proyecto que no es político. Nosotros [el PP] cuando este proyecto surgió estábamos en la oposición y lo apoyamos con todo el entusiasmo. Creo que es un gran proyecto provincial que independientemente de quién gobierne, todos deberíamos estar apoyando porque tiene mucho potencial, ahora y en un futuro. Es un proyecto muy innovador para Soria. El camino es complicado. Ha sido sinuoso. Ha tenido muchas paradas, acelerones, paradas y más paradas. Pero al final seguimos pensando que es positivo. La apuesta es clara. El proyecto va a salir y será una realidad en Soria a pesar de los bofetones que hemos tenido en el camino. Aquí hay que trabajar sin poner el foco en nadie. En la administración hay problemas y nosotros estamos aquí para intentar solucionar esos problemas», concluyó Serrano.