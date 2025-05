Medio centenar de radios antiguas llenas de historia y detalles

Publicado por Raquel Fernández Soria Creado: Actualizado:

Carmelo Archillas comenzó a sentirse unido a la radio desde muy joven, cuando comenzó a trabajar en un despacho y empezó a escuchar a diario a Luis del Olmo en su programa ‘Protagonistas’ allá por 1975, cuando este soriano, natural de un pueblo pedanía de Medinaceli, Blocona, trabajaba con la radio siempre como sonido de fondo.

Esa semilla que forjó su pasión por la radio derivó en su entusiasmo por los aparatos radiofónicos, que a lo largo de toda su vida, (tiene ahora 65 años, más de 40 de ellos viviendo en Soria capital), han acompañado a Carmelo de una forma muy especial, consiguiendo hacerse una colección de un centenar de radios antiguas que en este momento, por primera vez, expone al público en la localidad de Abejar.

Curioso ejemplar con tocadiscos de la colección de Carmelo Archillas.RAQUEL FERNÁNDEZ

Para llegar a hacerse con esta increíble colección el camino ha sido largo, consiguiendo poco a poco cada una de las radios a las que asegura tener cariño por igual, “son todas una joya”, reconoce, no sin destacar alguna de ellas como la más antigua, “la del 38, una radio americana que es una obra de arte” y que también puede descubrirse en las instalaciones de ‘Muebles de Soria’ en Abejar, donde se encuentra esta exposición de entrada gratuita.

“He ido consiguiendo cada radio a lo largo de los años, en anticuarios, en chatarrerías... Algunas las he tenido que reparar, otras que restaurar, dependiendo de las necesidades de cada pieza. La verdad es que enredo bastante, las limpio, las preparo… Y no todas funcionan, pero a veces se me escapa el llegar a hacerlas funcionar y no conozco a nadie en Soria que sepa, pero me gustaría encontrarlo”, confiesa.

En total, medio centenar de radios de su colección se muestran en este local que ya se ha convertido en uno de los museos para albergar colecciones cada cierto tiempo, compaginando el arte también con la venta de muebles de esta empresa con origen en la localidad de Navaleno. “La exposición queremos que esté unos cuantos meses, en horario comercial, de lunes a sábado”, añade Carmelo.

Una radio de diseño 'moderno' en la exposición.RAQUEL FERNÁNDEZ

Confiesa Archillas que “esta pasión no tiene fin” y que siempre seguirá sumando radios a su colección. Algo que le aporta “satisfacción, por tratarse de un mueble atractivo que ya nada tiene que ver con las actuales. Además, la radio era la parte más importante de la casa, donde se reunía la familia para conocer la actualidad y escuchar música. Era imprescindible”.

Recorriendo la muestra, lo que destaca es el cuidado y la calidad de los materiales que tenían las radios antiguas, maderas nobles, relieves, multitud de detalles. En esta exposición se puede realizar un recorrido por estos fantásticos aparatos desde principios de los años 30 hasta finales de los años 70.