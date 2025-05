La sugerente ermita románica de Soria con nombre de yacimiento y ciudad celtíbera, escenario de una emblemática romería

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Es pequeña, pero un gran ejemplo del románico en la provincia de Soria. La historia de esta ermita, a los pies de Sierra Pela y en una de las zonas más despobladas de Soria, está ligada a una cofradía y de forma especial a uno de los yacimientos celtíberos más sobresalientes de España, del que la separa muy poca distancia, y que fue uno de los enclaves de resistencia a la dominación romana, junto con Numancia y Uxama. Tanto el templo como la cofradía son parte de la historia de Tiermes, situados ambos en el municipio de Montejo de Tiermes.

La ermita de Tiermes es un pequeño templo románico del siglo XII, en torno al cual se localiza una necrópolis medieval. Lo más sobresaliente es su ábside de medio punto y la galería porticada del edificio que presenta una rica y variada decoración de capiteles y canecillos en los cinco arcos. El central sirve de entrada. Así, vemos dos arcos a cada lado de la portada en el frente meridional y otro acceso más corto en el oriental. Todos los arcos son de medio punto.

La Cofradía de Tiermes siempre ha estado ligada a la romería. Data del último cuarto del siglo XIX y la última reforma importante de sus estatutos fue a mediados del XX, aún por la Diócesis de Sigüenza, de la que dependían algunos pueblos de Soria. En 1956, la ermita pasó a depender del obispado de El Burgo de Osma.

El lugar se vestirá de largo este sábado 31 de mayo en la romería de Tiermes, una de las más emblemáticas del calendario mariano en la provincia de Soria. En ella se dan cita romeros llegados de muchos pueblos de la zona y también de la capital. La distancia que hay desde la capital no es poca, pero merece la pena: unos 96 kilómetros separan Soria de la ermita de Tiermes, un viaje que puede incluir una visita al museo de Tiermes, al yacimiento o a la carismática Venta de Tiermes, algo más que un establecimiento hostelero por su implicación en actividades culturales y de promoción de la comarca.

Romería

Este 2025 se cumplen los diez años desde que se acordó realizar esta romería el último sábado del mes de mayo, de forma que pudiera asistir más público. Anteriormente tenía lugar también en mayo, pero en domingo, el tercero del citado mes desde hacía más de medio siglo.

La de Tiermes es una de las tres romerías del calendario mariano de Soria que se celebran dos veces al año. La segunda, como acción de gracias, es el 12 de octubre. También tienen lugar dos veces al año las romerías del Rivero, en San Esteban de Gormaz (1 de mayo y 8 de septiembre) y la de Inodejo, en Las Fraguas (15 de junio y 14 de septiembre).

Programación de la jornada

La previsión meteorológica prevé buen tiempo en la romería de Tiermes de este 2025, para la que ya está todo dispuesto. La jornada se celebrará con arreglo a la siguiente programación.

11.30 horas. Bienvenida a los romeros con música de gaiteros

12 horas. Misa. Después, procesión con estandartes de los pueblos de la comarca. Invitación a los romeros a bailar la jota a la virgen. Subasta de las ofrendas y baile.

17.30 horas. Misa por los difuntos. Rosario y bendición de campos.

18.30 horas. Baile tradicional, dulces y moscatel.

Actuaciones de la Cofradía de Nuestra Señora de Tiermes

La romería congregará a vecinos de las 11 pedanías de Montejo de Tiermes, así como de otra decena de pueblos de la comarca. La ermita está "en óptimas condiciones" para acoger una celebración que se prolonga hasta bien entrada la tarde. Interiores pintados, tejado y suelo lucen en buen estado a diferencia de otras ermitas del medio rural de Soria. Pero siempre hay "retos que cumplir. En las ermitas nunca se acaba de hacer cosas", comenta el presidente de la cofradía, Rufino Martínez.

Encargado de pilotar la cofradía, junto con Presen de Pablo y Jesús Vicente, Rufino Martínez alude al pequeño museo que ha empezado a habilitarse en un área de la ermita, con material típico de la zona y fotografías de vírgenes de la comarca. "Son de 40x60 y hemos empezado por las románicas, para que todos los pueblos puedan verse representados. Poco a poco se pondrán imágenes de todas", añade.

En el punto de mira se encuentran además poner de alabastro fino unas ventanas, "de forma que entre luz, pero no el sol", explica; y también la colocación de placas solares en el templo. Cuestión pendiente de hilvanar, puesto que no acaba de tener el visto bueno de las autoridades competentes. "Nos abastecemos de generadores porque no hay luz eléctrica y pensamos en placas solares, pero están en el aire", concluye el presidente.

La cofradía financia todas las pequeñas intervenciones que se hacen en la ermita, a la que, como en años anteriores, se destinará también en este 2025 el dinero que se recoja este sábado de las ofrendas: el público lleva para subastar roscos, fruta, vino, nueces, almendras y cuadros, entre otros. La imagen estrenó manto el pasado año, de paño azul.

Algo de historia

Los primeros datos históricos de esta iglesia aparecen en los años 1136 y 1138 y guardan relación con pleitos entre los obispados de Sigüenza y Osma sobre los límites de las respectivas diócesis. "Pese a que a mediados del siglo XVI Tiermes aparece casi despoblada en la visita de Ambrosio de Morales, y la iglesia se transforma en ermita, afortunadamente a partir de esa época empiezan a ser notables las mandas, fundaciones, capellanías y concordias que se erigirán en honor de la Virgen de Tiermes por los vecinos de los pueblos de la comarca, lo que ha permitido subsistir a la ermita hasta nuestros días".

La talla es románica y en su día sostenía un Niño Jesús sobre su brazo izquierdo, sustituido por una imagen similar, puesto que la original fue robada.

Inicialmente, esta ermita santuario fue la iglesia del monasterio de Santa María de Tiermes y luego parroquia de aldea, hasta que quedó despoblada. Junto con el santuario de Nuestra Señora del monte, en la cercana Caracena, era punto de encuentro de la comunidad de Villa y Tierras que formaban los pueblos de alrededor, los cuales acudían con cruces, estandartes y pendones. Esta costumbre sigue existiendo en las romerías.

Arquitectura

Desde el punto de vista arquitectónico, es un edificio de una nave, con portada principal resguardada en la galería porticada. La cabecera está compuesta de ábside semicircular con un tramo presbiterial recto. El ábside está oculto por un retablo barroco.

Al parecer, la iglesia poseía dos portadas enfrentadas, la principal es la del muro sur y se compone de arco de medio punto liso, una arquivolta con bocel y una mediacaña decorada con frutos. Descansan en jambas lisas y una pareja de columnas acodilladas coronadas con una imposta vegetal, según informa el Ayuntamiento.